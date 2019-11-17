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雖未同台 侯友宜輔選鬆口：支持韓國瑜拚總統

最新更新：2019/11/17 16:06
「韓國瑜、李永萍聯合競選總部」成立大會17日舉行，新北市長侯友宜（左2）17日前往瑞芳區為立委參選人李永萍（右2）站台輔選，侯友宜致詞時呼籲，一定要讓李永萍和總統參選人韓國瑜當選。中央社記者王朝鈺攝　108年11月17日
「韓國瑜、李永萍聯合競選總部」成立大會17日舉行，新北市長侯友宜（左2）17日前往瑞芳區為立委參選人李永萍（右2）站台輔選，侯友宜致詞時呼籲，一定要讓李永萍和總統參選人韓國瑜當選。中央社記者王朝鈺攝　108年11月17日

（中央社記者王朝鈺新北市17日電）新北市長侯友宜今天上午前往瑞芳參加聯合競總成立大會，雖然和國民黨總統參選人韓國瑜未同台，但他致詞時鬆口表示，支持韓國瑜拚總統，瑞芳、平溪、雙溪、貢寮需要中央幫忙。

侯友宜上午10時前往新北市瑞芳區，參加韓國瑜和新北市立委參選人李永萍聯合競選總部成立大會，但隨後先離開，而韓國瑜則在上午11時許抵達會場，兩人並未同台。

對於總統蔡英文今天宣布副手為前行政院長賴清德，英德配成軍，侯友宜低調表示，「我們跟李永萍一起加油吧，這個最實在」；至於對國民黨影響，他則回應，要跟李永萍好好拚市政。

侯友宜在台上則呼籲，今天來到瑞芳支持李永萍拚立委，並鬆口支持韓國瑜拚總統，一定要讓李永萍和韓國瑜當選，這幾年尤其瑞芳、平溪、雙溪、貢寮真的拚得要死，需要中央幫忙，中央如果沒有幫忙，很多建設無法做。（編輯：洪學廣）1081117

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