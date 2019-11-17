傳因吳欣盈延不分區公布 柯文哲：家裡自行擺平

台灣民眾黨不分區立委名單原定15日公布，如今延期，黨主席柯文哲（中）17日晚間受訪被問及是否在等新光人壽副總經理吳欣盈時表示，「不急啊，溝通也需要時間」，並表示牽一髮而動全身，名單可能因此再調整。中央社記者張皓安攝 108年11月17日

（中央社記者梁珮綺台北17日電）民眾黨不分區立委名單延期公布，外傳是新光人壽副總經理吳欣盈無法說服家人之故；黨主席柯文哲今天說「有些家裡要擺平的，要自己去擺平，我們希望每個人來，家裡也要同意」。

柯文哲晚間出席台北市第8選區（文山、南中正）立委參選人張幸松募款聯誼餐會，接受媒體聯訪時，作上述表示。

台灣民眾黨原定15日上午公布不分區立委名單，黨內人士指出，首位為台北市勞動局長賴香伶，市府顧問蔡壁如則排第5，不過，民眾黨14日深夜突然延期公布，外傳是吳欣盈無法說服家人緣故。

對此，柯文哲今天晚間表示，有些人需要自行擺平家裡，「我們希望每個人來，家裡也要同意」，隨後話鋒一轉，指台灣終究不是民主自由的國家，「每人心中都有警總，如果選邊站，萬一押錯邊，會不會被政治迫害？」指富邦金控董事蔡明忠與前副總統連戰赴中國大陸，就被金管會罰款。

被問及是否在等吳欣盈時，柯文哲說，「不急啊，溝通也需要時間」，並表示牽一髮而動全身，名單會因此再調整。

另外，因柯文哲多次說過要讓蔡壁如列不分區首位，最後可能由賴香伶排第一，柯文哲說，「還是正常一點好」，坦言不分區首位還是要有社會形象。

柯文哲說，若一個人當立委最大理由是可以貫徹柯文哲意志，自己聽起來也怪怪的，「全台唯一勞動局長，不是更好聽嗎？」（編輯：李錫璋）1081117