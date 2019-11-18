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首頁 / 政治

柯文哲陪民眾黨選將 北市選委會造勢

最新更新：2019/11/18 12:36
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前中）18日上午陪同區域立委參選人赴台北市選委會登記參選，在場外高喊口號造勢。中央社記者裴禛攝　108年11月18日
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前中）18日上午陪同區域立委參選人赴台北市選委會登記參選，在場外高喊口號造勢。中央社記者裴禛攝　108年11月18日

（中央社記者梁珮綺台北18日電）2020選舉登記開跑，台灣民眾黨主席柯文哲今天陪同區域立委參選人前往台北市選委會造勢，他說，不管遇到什麼困難，都要全力以赴，勉勵所有人勇往直前，爭取成功。

柯文哲上午10時先赴17直播總部與中南部區域立委參選人連線，隨後陪同區域立委參選人赴台北市選委會造勢，高喊「台灣的選擇柯文哲」、「政黨的選擇民眾黨」、「藍綠推兩邊，民眾擺中間」、「台灣重開機，國會新契機」等口號。

柯文哲接受媒體聯訪時表示，凡事要創新，而他常說創新是台灣唯一出路，所以作為資源較少的政黨，也適用於創新。

不過，被問及未來會如何創新時，柯文哲說，「每天在實驗室研發原子彈」，表示目前會繼續研發，有威力大的也有威力小的原子彈。

對於區域立委參選有多少信心，他表示，無論遇到任何困難都要全力以赴，他常以一日雙塔經驗勉勵所有人，「很多東西就是全力以赴，爭取成功，這也是政治家跟生意人不一樣的地方，政治家是有目標就勇往直前」。

外傳民眾黨不分區因新光人壽副總經理吳欣盈尚未說服家人而延期，柯文哲說，預計20日上午登記，20日早上就知道了，不用緊張。

至於會不會勸吳欣盈「勇往直前」，柯文哲表示，會對全體國民說要勇敢表達意見，讓政治成為全民共有，但不會針對單一個人勸進。

截至上午11時30分止，台北市已有6人前往登記區域立委，分別為台灣基進第7選區（信義、南松山）王映心、台灣基進第8選區（文山、南中正）顏銘緯、國民黨第4選區（內湖、南港）李彥秀、民進黨平地原住民陳瑩、國民黨第7選區費鴻泰、勞動黨第6選區（大安）羅世晧。（編輯：李亨山）1081118

台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前左4）18日上午陪同區域立委參選人赴台北市選委會登記參選，勉勵所有人勇往直前，爭取成功。中央社記者裴禛攝　108年11月18日
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前左4）18日上午陪同區域立委參選人赴台北市選委會登記參選，勉勵所有人勇往直前，爭取成功。中央社記者裴禛攝　108年11月18日
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前中）18日上午陪同區域立委參選人赴台北市選委會登記參選，與支持者高喊口號造勢。中央社記者裴禛攝　108年11月18日
台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲（前中）18日上午陪同區域立委參選人赴台北市選委會登記參選，與支持者高喊口號造勢。中央社記者裴禛攝　108年11月18日
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