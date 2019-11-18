疑涉炒房 高美蘭請假避質詢綠議員促辭職

高雄市政府觀光局主任秘書高美蘭18日起請假一個月，民進黨市議員批評她迴避議會質詢，將她與市長韓國瑜妻子李佳芬的人形立牌置於備詢席上。中央社記者王淑芬攝 108年11月18日

（中央社記者王淑芬高雄18日電）疑涉入高雄市長韓國瑜豪宅炒房案，觀光局主任秘書高美蘭迴避議會質詢今天起請一個月事假。民進黨市議員批評韓國瑜和她都是尸位素餐，促兩人請辭。

民進黨市議員自上星期起多次點名高美蘭列席要質詢有關財產申報等疑雲，但是她接連請休假、事假、公假，預計今天返回崗位並備詢，但是她上午向觀光局請一個月的事假，並透過新聞局發布4點聲明還說，目前政治的紛擾已經讓一切失焦，為避免有行政不中立的疑慮，自即日起將請長假。

高美蘭藉故接連請假引發民進黨議員的不滿，市議員陳慧文及高閔琳在今天的市政總質詢再批高美蘭閃躲，並在官員備詢席上放置了高美蘭的人形牌，批評她藐視議會、心中有鬼才會一再閃躲不甩議會，是議會「臉上無光的一天」。

高閔琳重提上次定期大會已點名高美蘭利用上班時間喬版稅欺壓媒體人，近來再捲入豪宅炒房案，建議高美蘭任經濟發展局長教大家如何炒房發大財。她還酸副市長葉匡時叫不動高美蘭「比她小尾」，批評韓國瑜和高美蘭都是尸位素餐，促張兩人「勿再占著茅坑不拉屎」應請辭。

代理市長葉匡時答詢有轉達並希望高美蘭備詢，但另一個考量是議事規則載明總質詢主要對象是首長，所以她個人考慮要請長假。葉匡時還說，財產申報的事要依法行政，該怎麼做就怎做，至於炒房一事是她任職以前私人的行為，盼議會質詢與市政有關的事。

高閔琳除了批評高美蘭財產申報不實等，另外也要質詢觀光局業務等，不滿她一再迴避備詢成了議會史上最荒謬的一天，並促韓國瑜和高美蘭都應立刻辭職。

觀光局代理局長邱俊龍答覆，有收到高美蘭請一個月沒領薪水的事假。

市府人事處長陳明忠接受媒體聯訪指出，高美蘭請假依照公務人員請假規則辦理，她的資歷有7天「有薪假事假」；也就是高美蘭請一個月事假，將可先扣除有薪假部分，其餘為無薪假。

民進黨議員接連批評高美蘭閃躲備詢，國民黨黨團總召曾俊傑受訪，希望依法行政，盼民進黨勿因選舉操作議題。（編輯：黃世雅）1081118

民進黨高雄市議員陳慧文、高閔琳在18日的市政總質詢再批高雄市政府觀光局主任秘書高美蘭請假迴避質詢，並將她的人形立牌置於備詢席。中央社記者王淑芬攝 108年11月18日