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玉山頂展示台獨旗幟恐違規 營建署將請陳致中說明

最新更新：2019/11/19 21:09

（中央社記者吳柏緯台北19日電）民進黨高雄市議員陳致中在玉山頂展示台灣獨立旗幟，並拍照上傳到社群網站，內政部營建署表示，國家公園禁止政治性活動，將依規定請陳致中陳述意見，再予以裁處。

民進黨高雄市議員陳致中19日登頂玉山，在玉山頂石碑展示台灣獨立旗幟、照相，並上傳到社群網站，引起討論。

內政部營建署表示，這起事件已經引起社會爭議，疑似違反「玉山國家公園區域內禁止事項」的第17點：「除聚落範圍外，於園區內從事足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動」相關規定，玉山國家公園管理處將依行政程序法第102條規定，請陳致中在20天內陳述說明意見，將再依法裁處。

營建署說明，歡迎世界各地遊客蒞臨國家公園欣賞美景、從事休閒活動，但不歡迎政治性活動。由於正值選舉期間，營建署再次提醒，政治性活動請勿進入國家公園。

2018年時曾發生民眾持五星旗登上玉山主峰，並高唱中共國歌，事件曝光引起爭議。為避免類似情形再次發生，營建署修正相關規定，禁止在國家公園進行具社會爭議或衝突性的政治性行為或活動。（編輯：林孟汝）1081119

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