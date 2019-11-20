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玉山頂展示台獨旗幟 陳致中：若主張被罰甘之如飴

最新更新：2019/11/20 09:09
民進黨高雄市議員陳致中（左）19日登頂玉山並在山頂石碑展示台灣獨立旗幟，內政部營建署指國家公園禁止政治性活動，將請他陳述意見再予以裁處。（圖取自facebook.com/Achungchen）
民進黨高雄市議員陳致中（左）19日登頂玉山並在山頂石碑展示台灣獨立旗幟，內政部營建署指國家公園禁止政治性活動，將請他陳述意見再予以裁處。（圖取自facebook.com/Achungchen）

（中央社記者王淑芬高雄20日電）民進黨高雄市議員陳致中在玉山頂展示台灣獨立旗幟拍照上傳社群網站，營建署指國家公園禁止政治性活動，將請他陳述意見再予以裁處，陳致中臉書回應主張台灣是國家，若要被罰甘之如飴。

陳致中19日登頂玉山並在山頂石碑展示台灣獨立旗幟、照相，並上傳到社群網站，引起討論。

內政部營建署表示，這起事件已經引起社會爭議，疑似違反「玉山國家公園區域內禁止事項」的第17點：「除聚落範圍外，於園區內從事足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動」相關規定，玉山國家公園管理處將依行政程序法第102條規定，請陳致中在20天內陳述說明意見，將再依法裁處。

陳致中在臉書貼文指出，「一個國家的靈魂，如果沒有存在，還有國家嗎？」他指出，在玉山主峰拿出一路帶上來的旗子合影，國民黨議員向玉管處檢舉是違法，他認為如果身為台灣人站立在台灣的屋脊，連一句「台灣是一個主權獨立的國家」都不能講出來，質疑玉山主峰是北京管轄的。

他指出，「如果因為主張台灣是我們的國家而要被罰，沒關係，要怎麼罰我，我甘之如飴！」（編輯：方沛清）1081120

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