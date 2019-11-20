香港情勢升溫 外交部：若港生來台將規劃因應

（中央社記者顧荃台北20日電）香港反送中衝突加劇，外交部次長謝武樵今天表示，除了協助在香港就讀的台生回台灣，如果港生要來台，涉及簽證等問題，會跟相關機關一起合作解決。

謝武樵上午列席立法院外交及國防、司法及法制委員會聯席會議，報告台灣與波蘭簽署刑事司法合作協定。

民進黨立委吳焜裕質詢時詢問，國內大學承諾接受香港來的學生，現在是短期處置，如果時間過長，例如超過一年，要如何處理學生停留等問題。

謝武樵回應，各部會一直都在協調當中，現在主要是教育部與陸委會在協同安排。台生回台是一個部分，另外，如果香港學生要來台灣，現在都有在做規劃，將來若有涉及簽證等問題，領務局會跟相關機關一起合作解決。

謝武樵會後受訪時說，港生問題涉及教育部、內政部移民署、陸委會等部會，外交部現在還沒有接到相關個案，各部會都有在注意是否會有這個問題；若有的話，應會依照港澳條例等現有法規來處理，目前都在規劃當中。

另外，民進黨立委陳曼麗詢問，台波簽署刑事司法合作協定，目前是否有台灣人在波蘭服刑。外交部條約法律司司長梁光中說，目前在捷克有9人、波蘭1人，都分別透過當地法律程序處理。其中捷克法院判決要將台灣犯人送到中國大陸，但因有爭議性，捷克政府決定實施為期一年的補充性保護措施，暫緩送到中國；波蘭法院也是判決送到大陸，目前還在上訴中。（編輯：林興盟）1081120