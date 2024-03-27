台美印太民主諮商會議 聚焦威權國家假訊息認知戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻台北27日電）台美印太民主治理諮商會議在台北舉行，外交部今天表示，會中就反制外國資訊操弄、強化印太民主治理，以及彰顯台灣民主等議題進行討論。外交部次長謝武樵指出，威權國家透過認知戰散播錯假訊息等手法，破壞人民對民主制度的信心，台灣將致力與理念相近國家公私部門協作，貢獻自由開放印太地區。

外交部發布新聞稿指出，第4屆「台美印太民主治理諮商」會議26日在台北舉行，並與華府端進行視訊連線。會議由外交部政務次長謝武樵開場致詞、北美司司長王良玉主持討論；美方則由率團來台實體與會的國務院民主、人權暨勞工局代理副助卿皮特斯（Allison Peters）主談。

外交部提到，美國國務院亞太局台灣協調處、美國國際開發總署（USAID）、美國在台協會台北辦事處、財團法人國際合作發展基金會與公民社會團體等，也以實體或線上方式參與會議。會中就反制「外國資訊操弄」（FIMI）、強化印太地區民主治理，以及彰顯台灣民主與公民社會韌性等重要議題進行討論，並就未來合作方向廣泛交換意見。

謝武樵談及，威權國家不斷透過認知作戰及散播錯假訊息等手法，結合人工智慧等新興科技，輸出數位威權主義及破壞人民對民主制度的信心，意圖重塑國際環境，這些挑戰與威脅已促使民主國家警覺與團結。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

謝武樵透露，台美更基於共享的民主、自由與法治價值持續深化夥伴關係。未來台灣也會致力推動與理念相近國家公私部門協作，為打造自由、開放的印太地區做出更多貢獻。

外交部強調，今年是台灣關係法立法45週年，台美在「民主峰會」後，再次就民主議題舉辦諮商對話，共商強化區域民主韌性，正是台美長久夥伴關係又一例證。今年全球還有多國將舉辦大選，台灣為國際民主社群成員，未來也將持續與美國深化合作，與區域國家分享台灣經驗，共同維護全球民主價值，促進自由開放及繁榮的印太區域。（編輯：張若瑤）1130327