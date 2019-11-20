週刊爆大安區房產 韓國瑜：意圖使人不當選

（中央社記者余祥台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜夫婦再遭媒體報導房產爭議，已委請律師提告。韓國瑜晚間表示，現在他是總統參選人，該媒體是意圖使人不當選、有違選罷法，他不喜歡任何事訴諸法律，因為選舉是靠政見，不是找仇人。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡下午偕同律師赴北檢控告壹週刊妨害名譽。何庭歡說，關於韓國瑜夫婦在大安區持有房產的報導均屬不實。壹週刊傍晚發表聲明指出，報導中從未指稱韓國瑜夫婦「持有」大安區房產。

韓國瑜晚間透過臉書直播表示，他今年62歲，一輩子買賣房子的紀錄上週都已召開記者會說明，目前已委請律師向壹週刊提告。

韓國瑜說，現在他是總統參選人，情況跟過去不一樣，該媒體涉及意圖使人不當選、有違選罷法，是公訴罪的問題，可處5年以下有期徒刑，他很不喜歡任何事都訴諸法律，畢竟選舉是靠理想和政見讓選民投票，不是要找仇人。

韓國瑜說，現在有9成媒體，包括電視、報紙、網路媒體都在監督在野黨，不監督總統，全世界有人這麼搞嗎。

他認為，媒體、名嘴分析選情沒有問題，但不要刻意造謠、中傷，或是使用標題殺人，違反公正性，名嘴更是違反知識份子良知；他寧可選舉乾淨的輸，也不要骯髒的贏。

他也談到，目前民眾對政府酬庸反感，未來政府用人一定要以專業為考量，海選人才也是個方式，更要結構性改革，檢討國營事業子公司等的工資待遇。（編輯：謝佳珍）1081120