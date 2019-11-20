被指有大安區房產 韓國瑜告壹週刊阮昭雄

（中央社記者蕭博文台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜認為，壹週刊指韓國瑜夫婦曾擁有台北市大安區房產的報導不實，今天委由發言人何庭歡赴北檢控告壹週刊妨害名譽，另控告民進黨立委參選人阮昭雄誣告。

壹週刊今天報導指出，韓國瑜夫婦曾擁有台北市大安區內的房產，鄰居還看見韓國瑜開名車進出，但該筆房產卻不在日前韓國瑜競選辦公室公布的房產名單中。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡今天下午在律師王雅芳陪同下赴台北地檢署提出告訴，何庭歡說，關於韓國瑜夫婦在大安區持有房產的報導均屬不實，週刊明顯誤導民眾，有影響選情之虞，競辦無法認同週刊以不實報導操弄選情，因此控告壹週刊涉嫌妨害名譽。

何庭歡重申，韓國瑜夫婦所有房產交易均為合法，也從未持有週刊所指的大安區房產，該房產為一名非公眾人物的親屬所有，籲請媒體報導時務必查核事實，並避免偏頗標題造成民眾誤解。

何庭歡另指出，針對阮昭雄下午赴監察院陳情指韓國瑜疑似漏未申報大安區房產，意圖使韓國瑜因不實申報而受懲戒，已涉犯誣告罪，且韓辦在報導刊出後已做相當澄清，阮昭雄仍到監院陳情，誣告意圖相當強烈。

律師王雅芳則證實，本案告訴人是韓國瑜本人。

對於韓國瑜競選辦公室赴北檢提告，阮昭雄透過聲明稿指出，自己是基於台北市議員的職責，接受大安區當地民眾陳情，陳情中指出韓國瑜夫婦在大安區持有房屋。

阮昭雄說，根據公職人員申報法，包括配偶及未成年子女的不動產、汽車都必須依法申報，因而特來要求監察院調查韓國瑜夫婦是否有違法漏報財產之嫌，希望能透過監察院的調查能夠知道真正的房屋持有者是誰，讓整件事情水落石出；再次呼籲針對豪宅房產的議題韓國瑜應親自說明，而非每次都由發言人代打。

壹週刊截至發稿未回應。（編輯：張銘坤）1081120