韓國瑜再被爆持有大安區房產 韓辦：為親屬所有

（中央社記者王承中台北20日電）國民黨總統參選人韓國瑜再被爆持有台北市大安區的房產，韓國瑜競辦發言人何庭歡今天表示，該房產為親屬所有，跟韓國瑜夫婦房產交易無任何關係。

不過，對媒體詢問韓國瑜夫婦究竟住了多長時間，何庭歡先是表示她不了解，後來向韓競辦確認後說，韓國瑜夫婦所有房產資訊上次已經說明，相關細節該說明都說明過，如有不法就歡迎外界舉發。

韓國瑜競選辦公室日前召開記者會公布韓國瑜夫婦買賣房產的詳細資訊，但韓國瑜夫婦持有房產的爭議仍繼續延燒。

週刊今天報導指出，韓國瑜夫婦曾擁有北市大安區內的房產，鄰居還看見韓國瑜開名車進出，但該筆房產卻不在日前韓競辦公布的房產名單中。

何庭歡上午在國民黨中央黨部受訪時表示，經過確認，韓國瑜夫婦並未持有過北市大安區的房產，韓國瑜夫婦所有房產交易資訊日前已經公布，該房產屬於親屬所有，但這名親屬並非公眾人物，希望大家尊重個人隱私權，親屬的身份不便透露。

對於韓國瑜夫婦是否曾經住在大安區的房產，何庭歡指出，因為這是韓國瑜與親屬之間的關係，住在家人的房子裡，並不覺得有什麼樣問題。

何庭歡表示，只要是韓國瑜擔任公職時，所有財產都按照規定申報，從政以來所有房產交易資訊也已經公開說明，無論是投資還是自住，這都屬於個人財產規劃，因為當時韓國瑜夫婦也都不是公職人員，相關細節日前記者會都已經說得非常清楚。（編輯：林淑媛）1081120