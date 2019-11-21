AIT美台關係特展到花蓮 採訪解嚴手稿也展出

（中央社記者張祈花蓮縣21日電）美國在台協會（AIT）成立40年，美台關係巡迴展今天來到花蓮縣文化局，展出珍貴照片、文件及影片，包括故總統蔣經國當年向華盛頓郵報前發行人透露將宣布解嚴的複印採訪手稿。

「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」今天在花蓮開展，美國在台協會處長酈英傑、台灣美國事務委員會主委林良蓉、花蓮縣長徐榛蔚及民進黨立委蕭美琴等人到場揭幕。

酈英傑致詞表示，11月是AIT的創新與創業月，早上他在花蓮看了無人機在農業上的創新應用，也與多名在花蓮擔任英文老師的教學助理會面，他們的巧思與熱情令人印象深刻。

徐榛蔚致詞表示，美國在台40年間見證台灣寶島的發光、發亮，已故美國醫師薄柔纜則在花蓮偏鄉奉獻40年，他將醫療資源帶進東台灣，大愛奉獻的精神永存花蓮鄉親心中。

林良蓉說，為了彰顯台灣關係法對於台美緊密的夥伴關係，還有台海的安全和平重要性，外交部積極與美國舉辦系列活動，美國也在近年通過多項美台法案，在農業、教育及先進科技都有合作機會。

蕭美琴說，薄柔纜醫師的名言「美國很近，花蓮很遠」訴說當年菁英出走偏鄉的感嘆，經過AIT多年的努力，現在已不難在花蓮大專院校看見美國籍學生，也有不少學生反映想留在花蓮生活。

主辦單位表示，從國史館電子檔複印幾件珍貴手稿，包括1986年蔣經國接受美國華盛頓郵報前發行人葛蘭姆（Katharine Meyer Graham）訪問，會談中談到台灣即將終止戒嚴的會談記錄，當時參與的還有擔任英文翻譯的前總統馬英九。

「立穩根基，共創未來：AIT@40—1979年後美台關係展」今天在花蓮開展，展期至12月8日，AIT致贈68本英文繪本兒童書給文化局圖書館，花蓮場結束後，將於12月17日移展至台東TTMAKER原創基地。（編輯：謝雅竹）1081121