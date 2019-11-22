郭家軍黃綉晶披橘袍 親民黨區域立委10人登記

（中央社記者郭建伸台北22日電）第10屆立法委員選舉參選人登記今天截止，親民黨晚間公布名單，共有10人登記參選。值得關注的是，除了前國民黨青年軍李正皓及高雄市議員吳益政，還有郭家軍黃綉晶、蘇博廷。

親民黨曾於8日公布7位區域立委參選人，不過今天登記截止後公布的名單，與月初略有不同，增加到10人，分別是石人仁參選新北市第6選區（板橋西區）、李正皓參選新北市第8選區（中和）、黃朝淵參選台中第1選區（大甲、大安、外埔、清水及梧棲）、賴建豪參選台中市第5選區（北屯區、北區）、吳光中參選台中市第6選區（中西東南區）、鄧秀寶參選台南市第3選區（麻豆、下營、六甲、官田、大內）。

另外親民黨也在高雄提名4席，分別是黃綉晶參選高雄市第1選區（大旗美地區）、蘇博廷參選高雄市第3選區（左營、楠梓）、吳益政參選高雄市第6選區（鼓山、鹽埕、前金、 新興、苓雅）、秦詩雁參選高雄市第7選區（鳳山區）。

親民黨發言人張碩文說，黃綉晶的父親是親民黨創黨黨員，親民黨在她動念參選之初曾有接觸，當時雖不清楚郭台銘參選動向，但親民黨一直有以合作為前提聯繫；後來郭台銘沒參選總統，親民黨再度與黃綉晶接觸，她也願意披橘營戰袍。

張碩文說，蘇博廷原本是郭台銘後援會共同推出的參選人，由於蘇博廷的身份可代表40歲以下青年現況，深談過後認為蘇博廷與親民黨理念相符，所以親民黨最後決定提名他。

張碩文指出，吳益政認為選舉目前都還是受限藍綠攻防，沒有在提政見，即便參與區域立委選舉很辛苦，但吳益政仍決定參選提出10餘項政見。（編輯：鄭雪文）1081122