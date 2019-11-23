台中輔選 韓國瑜：國家高飛需總統府立院齊展翅

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜（右4）23日出席國民黨台中市第4選區（南屯、西屯區）立委參選人黃馨慧（右3）競選總部成立大會，懇託所有的台中鄉親，讓優秀國民黨立委參選人進入立法院。中央社記者郝雪卿攝 108年11月23日

（中央社記者郝雪卿、趙麗妍台中23日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天在台中市為黨籍立委參選人站台時表示，中華民國是一隻雄壯的老鷹，需要總統府、立法院2隻翅膀才能展翅高飛。

國民黨台中市立委參選人李中、黃馨慧、顏寬恒、江啟臣等人分別在今天成立競選總部。

韓國瑜出席李中競選總部（台中第6選區，東、南、中、西區））成立大會時，戴上李中致贈的「包中、凍蒜」帽子。韓國瑜說，李中監督市政、為台中市民打拚，眼中永遠把市民擺在第一位，只要是市民問題，質詢不分藍綠，一定是站在市民這邊。

韓國瑜隨後前往黃馨慧（台中第4選區，南屯、西屯區））競選總部成立大會現場，並分別向在場的前台中市長胡志強、國民黨副主席郝龍斌致意。韓國瑜看到台中市長盧秀燕不在，他表示，「剛剛燕子才飛走，換了一個禿子來了！」

韓國瑜指出，黃馨慧因為有很多鄉親的期待才出來參選，大家一起努力翻轉台灣，讓台灣經濟回到亞洲四小龍的光榮，讓台灣下一代年輕人得到更好的教育，更好的國際視野。

韓國瑜出席顏寬恒立委競選總部（台中第2選區，沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區）成立大會時表示，中華民國是一隻雄壯的老鷹，但需要兩隻翅膀，沒有翅膀老鷹飛不動。

他說，這兩隻翅膀，一隻翅膀是總統府，另一隻翅膀是立法院，立委支持顏寬恒、總統支持韓國瑜、政黨票選擇國民黨，讓中華民國這隻老鷹展翅高飛。

韓國瑜隨後為台中第7選區（大里、太平區）國民黨立委參選人莊子富、第8選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平區）國民黨立委參選人江啟臣站台，呼籲選民支持。（編輯：戴光育）1081123