馬英九訪菲拜會 羅慕斯：台灣是菲律賓的夥伴

（中央社記者陳妍君馬尼拉23日專電）中華民國前總統馬英九22日至24日訪問菲律賓，他今天拜會菲律賓前總統羅慕斯。羅慕斯說，台灣是菲律賓的夥伴，「我們希望確保台灣的民主可以維持下去」。

羅慕斯（Fidel Ramos）高齡91歲，於1992年到1998年擔任菲律賓總統。馬英九說，他於1987年第一次見到羅慕斯，當時羅慕斯是菲律賓參謀總長；他與羅慕斯見過6次面，這次訪菲，特別希望前來拜會他。

羅慕斯與台灣淵源深遠，他的父親在台菲斷交前曾擔任駐中華民國大使，全家都對台灣友好。除了羅慕斯本人，他的3個孫子今天也出席與馬英九一行人會面，其中一個孫子森布拉諾（CJ R. Sembrano）還曾到台灣師範大學學中文。

森布拉諾說，他在台灣度過一段很愉快的時光，也深深愛上台灣食物。陪同馬英九前往拜會羅慕斯的駐菲代表徐佩勇表示，台灣現在提供獎學金，供外國學生赴台進修中文，歡迎森布拉諾申請再次到台灣學中文，讓中文越來越進步。

馬英九晚上出席菲華文經總會成立100週年慶祝晚宴。馬英九致詞表示，感謝文總100年來對中華民國的貢獻，菲律賓華僑的貢獻第一是革命建國，第二是抗戰救國，第三是投資興國，第四是愛心護國，「我們永遠不會忘記僑胞對我們的貢獻」。

菲華文經總會前身為中國國民黨駐菲律賓總支部，成立於1919年。今天的晚宴席開117桌，上千人出席，場面盛大。

僑務委員會副委員長高建智今晚也出席晚宴同賀。高建智說，僑胞在菲律賓為中華民國政府推動外交，為僑委會的活動提供協助，也舉辦許多相關活動推動中華文化，他要感謝僑胞對中華民國的協助與貢獻。（編輯：周永捷）1081123