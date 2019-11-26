台東農漁座談 韓國瑜：相關政策要檢討

國民黨提名總統參選人韓國瑜（左2）地方傾聽之旅26日到台東，和台東農漁會總幹事、理事長，以及青年農漁民座談聽取意見，座談由台東縣長饒慶鈴（右2）主持。中央社記者盧太城台東攝 108年11月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）國民黨提名總統參選人韓國瑜今天到台東和農漁業座談，有代表針對漁業三法、農會法修法表達不滿。韓國瑜表示，對於貿然修法抱持保留態度；不適當的法律，應因地制宜修法。

韓國瑜地方傾聽之旅上午到台東，和台東農漁會總幹事、理事長，以及青年農漁民座談聽取意見。座談由台東縣長饒慶鈴主持，包括前台東縣長吳俊立等人到場。包括台東、太麻里、關山、池上、東河、成功、長濱等地區農會幹部，與青農聯誼會各分會幹部、台東與新港區漁會代表都與會。

現場有漁業代表針對漁業三法表達強烈不滿，台東區漁會陳坤昌理事長認為，政府把漁民當作沒有信用的人，「出海還要寫日記向政府報告」，這是什麼條例？應該廢除讓漁民痛苦的惡法。對此，韓國瑜則表示，漁業三法、防風林地相關土地政策，也到了該檢討時刻，包括公共設施保留地幾十年不徵收，也應還地於民。

台東縣農會總幹事戴振東反映，農會定位受到汙衊，進而影響政府介入農會存續問題，修訂農會惡法。韓國瑜認為，農、漁會功能特色在於扮演農漁民間感情維繫系統。對於政府貿然修法抱持保留態度，對於過去部分農會有個別偏差、表現不彰，中央應該進行導正。

對於農漁民代表反應意見，韓國瑜表示，不適當的法律，承諾將因地制宜修法。至於人口老化、勞動力不足更是很重要的問題，人到哪去了？是否收成時缺工最嚴重？是否進行季節性調整？都需要通盤思考。（編輯：孫承武）1081126