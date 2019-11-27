張善政酸蘇貞昌住院 政院駁斥散播假訊息

（中央社記者葉臻、侯姿瑩台北27日電）國民黨副總統候選人張善政今天批評行政院長蘇貞昌只會酸國民黨總統候選人韓國瑜，要是蘇貞昌又繼續酸來酸去，「老天會很快讓他再住院」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）嚴正駁斥張善政播假訊息稱蘇貞昌住院，Kolas指出，蘇貞昌僅在家休息一天後，即返回行政院上班，恢復狀況良好，但張善政甚至詛咒蘇貞昌應「再住回醫院去」，行政院對其脫序的發言感到意外、也感到遺憾。

她呼籲張善政保持理性，勿因選舉而口不擇言，拿身體健康開玩笑。

張善政今天陪同立法委員候選人洪孟楷體驗搭乘淡海輕軌，他在致詞時表示，現在的行政院長蘇貞昌只會酸韓國瑜，每天酸來酸去，但蘇貞昌這幾天比較少講話，因為住院了。

張善政說：「我們要有點道德，不要再酸他，人家都住院了」，要是蘇貞昌之後回行政院又繼續酸言酸語，「老天會很快讓他再住個醫院」，希望蘇院長很快康復，恢復成一個正常人，一個正常的行政院長。

行政院長蘇貞昌日前因過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，到醫院治療。

總統府發言人林鶴明也在臉書指出，張善政是政客墮落的血淋淋個案，一個本來大家認為是「正常人」的張院長，自從成為韓國瑜的副手後，除了公然承認他污名化蔡英文外，竟然針對蘇貞昌院長的健康問題開玩笑。他要求張善政向蘇貞昌道歉，如果做不到，張善政不如退選。（編輯：吳協昌）1081127