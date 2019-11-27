更多編輯台推薦新聞：
京華城30日正式走入歷史 伴台北人走過18年
生活

京華城30日正式走入歷史 伴台北人走過18年

高以翔驟逝非首例 中國競技型娛樂節目意外頻傳
娛樂

高以翔驟逝非首例 中國競技型娛樂節目意外頻傳

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象
產經

專題／當AI碰上工廠老鳥 傳統產業翻轉刻板印象

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

張善政酸蘇貞昌住院 政院駁斥散播假訊息

最新更新：2019/11/27 20:40

（中央社記者葉臻、侯姿瑩台北27日電）國民黨副總統候選人張善政今天批評行政院長蘇貞昌只會酸國民黨總統候選人韓國瑜，要是蘇貞昌又繼續酸來酸去，「老天會很快讓他再住院」。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）嚴正駁斥張善政播假訊息稱蘇貞昌住院，Kolas指出，蘇貞昌僅在家休息一天後，即返回行政院上班，恢復狀況良好，但張善政甚至詛咒蘇貞昌應「再住回醫院去」，行政院對其脫序的發言感到意外、也感到遺憾。

她呼籲張善政保持理性，勿因選舉而口不擇言，拿身體健康開玩笑。

張善政今天陪同立法委員候選人洪孟楷體驗搭乘淡海輕軌，他在致詞時表示，現在的行政院長蘇貞昌只會酸韓國瑜，每天酸來酸去，但蘇貞昌這幾天比較少講話，因為住院了。

張善政說：「我們要有點道德，不要再酸他，人家都住院了」，要是蘇貞昌之後回行政院又繼續酸言酸語，「老天會很快讓他再住個醫院」，希望蘇院長很快康復，恢復成一個正常人，一個正常的行政院長。

行政院長蘇貞昌日前因過度勞累導致病毒感染，致使顏面神經暫時麻痺，到醫院治療。

總統府發言人林鶴明也在臉書指出，張善政是政客墮落的血淋淋個案，一個本來大家認為是「正常人」的張院長，自從成為韓國瑜的副手後，除了公然承認他污名化蔡英文外，竟然針對蘇貞昌院長的健康問題開玩笑。他要求張善政向蘇貞昌道歉，如果做不到，張善政不如退選。（編輯：吳協昌）1081127

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報