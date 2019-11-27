府批抹黑不出席學位公聽會 陳學聖：不敢面對

（中央社記者葉素萍、劉冠廷台北27日電）總統府今天說，國民黨立委陳學聖明天將舉辦所謂「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，就總統學位等問題進行政治抹黑，「總統府不會配合演出，不會派員出席。」

陳學聖表示，缺席代表不敢面對，原本有幾位學者願意來為蔡總統講話，現在也說不來了，這只能說民進黨不敢面對；真理越辯越明，一切都攤在陽光底下，且透過直播進行，大家可以看出誰在胡言亂語。他保證，若有任何言論不當，願意接受法律處理。

總統府表示，陳學聖將在明天假借辦理教育委員會公聽會為名，邀請抹黑總統學位造假的相關被告集團，舉辦所謂「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，就總統學位等問題進行政治抹黑。

總統府發言人丁允恭表示，這種把討論議案為目的的國會公聽會，當作攻擊特定政治人物的競選記者會場，不僅違背「立法院職權行使法」相關規定，是濫用國會公器；在英國倫敦政經學院校方、教育部多次證明總統博士學位、教職升等都沒有問題的情形下，陳學聖卻執意進行這樣的選舉操作，令人感到不齒。

丁允恭說，這場所謂的公聽會，總統府不會配合演出，不會派員出席。

丁允恭也提醒，現在已經進入選舉期間，任何的不實污衊、抹黑都必須擔負法律責任，提醒陳學聖不要躲在言論免責保護傘背後，停止這些水準低落的政治抹黑。（編輯：謝佳珍）1081127