談英德配 蔡總統：沒有情緒只有大局

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天被問到英德配，她提到，「政治人物沒有個人情緒的問題，只有大局與國家使命的問題」；至於賦予副手賴清德什麼任務，她說，「跟我做事的人，沒有人抱怨過他沒事做」。

蔡總統今天接受民視新聞台專訪，被問到選擇前行政院長賴清德當她的副手，她是心甘情願的嗎？她說，面臨挫敗時，民進黨人會更團結，目標、使命感更清楚，競爭是黨常面臨的事，但黨內競爭結束就是團結的開始。

她說，政治人物或許有一時的情緒，但有政治人物的使命，會以大局為重，情緒不是大事；被問到，賴清德是不是她的首選，她說，「我們是有共識的，也是黨的共識」，去年11月24日的挫敗後，內部無論如何競爭，團結最重要。

被敵手說兩人是「同床異夢」，蔡總統則請她的敵手「先看他們黨內情況再說」。

蔡總統表示，政治人物沒有個人情緒的問題，只有大局與國家使命的問題；當已經做到國家領導人，在做重要決策時，沒有情緒問題；情緒就是一時的，它終究會過去的。

至於她賦予賴清德什麼任務，她說，第一要務是合力把選戰打好，總統連任順利，國會一定要過半；她也提到，從她在陸委會開始，「跟我做事的人，每天都很忙的；跟我做事的人，沒有人抱怨過他沒事做」。

蔡總統提到，賴清德是對價值蠻執著的人，對政治人物而言，這是好的特質；賴清德對很多基層的感受也非常敏銳，他有地方行政經歷，也做過行政院長，從歷練來講，也是蠻足夠的，「我覺得他是一個、在這個階段是一個好的副手，他可以分工、可以分勞」。

至於有何缺點，蔡總統先是反問「缺點可以公開講嗎？可以公開講的缺點沒有！」

也有人認為，蔡總統選擇賴清德當副手，難免讓人想到2024布局。對此，蔡總統只說，這一戰最大目標是總統順利連任、國會一定要過半；現在她們是執政黨，總統還是要處理公務，有很多國政，不像2016年在野時可以全心打選戰；公務占很多時間，也要強化立委輔選，賴清德確實有很多分工、分勞的作用。

她強調，兩人的互信沒問題，一旦競爭結束，會回到黨基本目標與價值。

另外，對於不分區安排，立委蘇震清與莊瑞雄交換，外界覺得這是交易；蔡總統則說，這不是派系的問題，也不是交易的問題，是調整戰力的問題。

被問到，若蘇震清落選立委，誰要負責；蔡總統先說，整個黨一起負責，她接著又補充，蘇震清不會落選，他是戰力很強的。（編輯：蘇志宗）1081127