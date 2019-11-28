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首頁 / 政治

賴清德：洪慈庸留立院楊瓊瓔續待市府 兩全其美

最新更新：2019/11/28 12:44

（中央社記者郝雪卿台中28日電）民進黨副總統參選人賴清德今天陪同無黨籍立委洪慈庸掃街拜票，他表示，洪慈庸是評鑑第一名立委，應繼續留在立法院，而對手楊瓊瓔則續留在市府推動市政，這是兩全其美的事。

賴清德今天在台中市輔選立委參選人，也為總統蔡英文拉票，他上午陪同在台中市第3選區（后里、神岡、大雅、潭子區）尋求連任的洪慈庸，前往潭子區潭水亭觀音廟、后里鎮安宮、后里區農會，並到后里豬血財小吃店品嘗美食並開直播。

賴清德在潭水亭接受媒體聯訪時表示，很欽佩洪慈庸原本是上班族，但遇到弟弟洪仲丘在軍中發生不幸，除了照顧家人外，也爭取弟弟權益，最後發揮小愛轉為大愛，到立法院建立軍中制度，保障軍中人權，她在立法院表現專業有目共睹，推動很多法案及爭取地方建設也獲評鑑第一名立委。

賴清德指出，他知道這個選區競爭激烈，但台中市長盧秀燕剛進入市府，很多工作需要推動，副市長、國民黨第3選區立委參選人楊瓊瓔就繼續幫忙將市政做好，造福市民，表現第一名的立委洪慈庸繼續當立委，才是兩全其美的事，大家共同為大台中努力。

關於行政院長蘇貞昌因顏面神經失調而減少公開活動，外傳賴清德有開藥給蘇貞昌，賴清德指出，蘇貞昌有自己的醫生，不過因為自己剛好本身是醫生，也有治療顏面神經經驗，所以自己除了提供經驗，也帶一些營養品給蘇貞昌，並不是外界誤解的開藥。

另外，美國總統川普簽訂香港人權法案，賴清德說，這是很好的作為，對香港後續發展很好，希望台灣民眾能夠關心香港，支持香港人追求民主自由人權，同時也要守護自己的主權，維護民主，跟民主自由國家站在一起，最重要的是在這場選舉裡，不能讓傾中路線在台灣發生，一定要讓守護台灣的團隊高票當選。

至於現在備受關注的王立強共諜案，賴清德認為，到底王立強是共諜還是詐欺犯，大家都不必聽一面之詞，也不必馬上表態，不妨等澳洲、美國或其他國家做進一步情報分析，把證據公布出來，國人或國際社會就會看得出來。（編輯：洪學廣）1081128

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