台校師生赴陸交流須登錄 政院：非綠色恐怖

（中央社記者侯姿瑩台北28日電）教育部委託陸生聯招會設置「赴陸教育交流活動登錄平台」惹議，行政院發言人Kolas Yotaka今天說，台灣與中國之間的教育活動應受到特別關注，支持教育部依現行法律規範發布的通知，並強調這不是綠色恐怖。

教育部委託陸生聯招會設置「赴陸教育交流活動登錄平台」並於12月實施，要求事先報備；教育部表示，預先登錄填報可協助師生評估風險，保障自身安全與權益。不過，有媒體質疑此為綠色恐怖。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天在行政院院會會後記者會回應表示，「這不是綠色恐怖」，台灣跟中國之間的教育活動內容應要受到特別關注。

她說，教育部依照兩岸人民關係條例、教育人員任用條例等現有法律規範發布的通知，行政院都會支持。

此外，立法院29日院會議程將民進黨立法院黨團所提的「反滲透法草案」排入報告事項。對此，Kolas回應，不論是反滲透法或是中共代理人條款修法，行政院都沒有提行政院版本，會尊重立法院審議。

她說，相信立法委員已接受到廣大民意，認為有修法或立法必要。若立法院排定議程，需要行政機關列席備詢，行政院會尊重立院並派員列席，表達行政機關的立場。

針對中國創新投資公司主席向心夫婦涉國安法案件，Kolas表示，國安單位正在調查，現在不方便說明細節。不過她強調，政府各相關單位對此案都有詳實掌握。

自稱中國間諜的男子「王立強」日前接受外媒採訪時指控，他被香港上市公司「中國創新」董事會主席向心吸納為間諜，在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密聯盟，讓中國得以控制這些媒體。這家公司其實是解放軍總參謀部在香港成立的。

事件曝光後，日前在台自由行的向心夫婦24日被檢警從桃園機場攔下，帶回調查。檢調發現，向心夫婦曾多次來台，這次來台主要是訪友及洽商。（編輯：張良知）1081128