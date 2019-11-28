人民外交培訓計畫獲亞洲民主人權獎

（中央社記者王承中台北28日電）台灣民主基金會執行長廖福特今天公布第14屆亞洲民主人權獎得主，由諾貝爾和平獎得主、前東帝汶總統何塞‧拉莫斯‧奧爾塔（Jose Ramos-Horta）所創的「人民外交培訓計畫（Diplomacy Training Program, DTP）」獲得。

台灣民主基金會下午舉行「2019年第14屆亞洲民主人權獎」遴選結果記者會，由廖福特主持，並宣布第14屆由何塞‧拉莫斯‧奧爾塔及澳洲雪梨新南威爾斯大學榮譽教授加思‧納特姆（Garth Nettheim）共同創立的「人民外交培訓計畫」獲得。

廖福特表示，「人民外交培訓計畫」成立於1989年，總部設於澳洲雪梨，宗旨是提供人權倡議的教育訓練，透過培訓計畫，提升亞太地區、中東及北非地區倡議人士的能力，進而促進亞太地區的人權和賦予民間社會更多權力。

廖福特指出，「人民外交培訓計畫」自1990年以來，培訓來自60多國的3000名人權捍衛者，發起25個針對亞太非政府組織領導人的年度區域培訓計畫，並在澳洲、孟加拉、東帝汶、印度、印尼、馬來西亞、紐西蘭、泰國、阿拉伯聯合大公國等國家，提供100多場主題培訓。

廖福特表示，這屆亞洲民主人權獎的被提名者來自澳洲、美國、東突厥斯坦、菲律賓，其工作領域為促進宗教多元和自由、難民救助、保障人權、促進民主自由等。

廖福特指出，台灣民主基金會將於12月10日國際人權日在台北賓館舉行第14屆亞洲民主人權獎頒獎典禮，依慣例預計由總統蔡英文親自頒發，而「人民外交培訓計畫」也將率團來台領獎。至於何塞‧拉莫斯‧奧爾塔是否會親自出席，待確認後便會向外界公布。（編輯：蘇志宗）1081128