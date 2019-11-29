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接見法國在台主任 蔡總統盼加強兩國交流合作

最新更新：2019/11/29 15:06
總統蔡英文（右）29日在總統府接見法國在台協會主任公孫孟（左），蔡總統指出，台灣和法國在文化、教育、人權、科技等各領域都有密切交流，11月剛舉辦的「法國創新週末」，將法國創新生態與台灣新創圈連結起來，盼台法兩國加強交流合作，協助產業蓬勃發展。中央社記者鄭傑文攝　108年11月29日
總統蔡英文（右）29日在總統府接見法國在台協會主任公孫孟（左），蔡總統指出，台灣和法國在文化、教育、人權、科技等各領域都有密切交流，11月剛舉辦的「法國創新週末」，將法國創新生態與台灣新創圈連結起來，盼台法兩國加強交流合作，協助產業蓬勃發展。中央社記者鄭傑文攝　108年11月29日

（中央社記者溫貴香台北29日電）總統蔡英文今天接見法國在台協會主任公孫孟時表示，11月剛舉辦的「法國創新週末」，把法國的創新生態跟台灣新創圈連結起來，她期盼台法兩國加強交流合作，一起掌握趨勢，協助產業蓬勃發展。

蔡總統上午接見法國在台協會主任公孫孟（Jean-Francois CASABONNE-MASONNAVE）時表示，記得第一次與公孫孟主任見面是在今年9月法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-Francois Cesarini）來訪時候。

總統說，公孫孟剛到台灣，第一個上班日就來到總統府，很高興今天跟公孫孟再次見面，她要代表台灣人民表達歡迎，一起為台法關係努力。

總統表示，公孫孟上任還不到3個月，已拜會好幾位中央部會首長，走訪過的縣市，除了北部，還包括台灣的南部及東部；相信以公孫孟豐富的駐外資歷與行動力，在台的派駐期間，台法雙邊關係一定會更上層樓。

總統說，這3年多來，台灣和法國在文化、教育、人權、科技等各領域都有密切的交流。像是法國葡萄酒，在台灣也有很多粉絲。

總統提到，不只美酒，法國一流的新創團隊也來台交流。這個月剛舉辦的「法國創新週末」，把法國的創新生態跟台灣新創圈連結起來。

雙方除了在台灣交流外，總統表示，台灣的獲獎團隊也可到法國接受培訓。她要特別感謝法國在台協會的協助，讓兩國可以攜手合作，共同邁向新創科技大國。

在金融科技發展上，總統表示，很高興今年的「台北金融科技展」，第一次有法國公司參展。金融科技正起飛，她期盼法國跟台灣加強交流合作，一起掌握趨勢，協助產業蓬勃發展。（編輯：郭萍英）1081129

總統蔡英文（右）29日在總統府接見法國在台協會主任公孫孟（左），蔡總統表示，很高興今年的「台北金融科技展」，第一次有法國公司參展，期盼法國與台灣加強交流合作，一起掌握趨勢，協助產業蓬勃發展。中央社記者鄭傑文攝　108年11月29日
總統蔡英文（右）29日在總統府接見法國在台協會主任公孫孟（左），蔡總統表示，很高興今年的「台北金融科技展」，第一次有法國公司參展，期盼法國與台灣加強交流合作，一起掌握趨勢，協助產業蓬勃發展。中央社記者鄭傑文攝　108年11月29日
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