遭控涉特權採砂 韓國瑜：一切依法不便多表述

（中央社記者余祥台北29日電）國民黨總統參選人韓國瑜遭控擔任立委時濫用權勢花納稅人錢、為李佳芬家族蓋堤防圈地當砂石場。韓國瑜下午接受媒體聯訪時未直接回應，僅強調一切依法，他不便多表述，由發言人系統回應。

時代力量立委黃國昌說，韓國瑜、李佳芬在1999年時以擔任立委、議員權勢，將濁水溪河川地變浮覆地，占用國有地蓋砂石場，是典型的特權牟利；並在臉書出示一張民國87年1月8日台灣省政府的函文，行文單位是「韓立法委員國瑜等人員及單位」、受文者則是「經濟部水資源局」，主旨則是「研商濁水溪沿岸設置砂石洗選場用地取得困難問題」會議紀錄。

韓國瑜今天下午出席與電商夥伴有約座談會，會後接受媒體聯訪；媒體多次詢問是否涉占用國有地蓋砂石場，韓國瑜一開始僅說，還有沒有其他問題。

當韓國瑜準備離去時，媒體又再追問，黃國昌出示的公文上有韓國瑜簽名，韓國瑜停下腳步又回過頭說，謝謝大家，發言人系統會回應這個問題，他不便多表述，一切依法，他很多話以總統參選人身分不願意講太多。

總統蔡英文今天說，韓國瑜的政治承諾又常常第一天講了、第二天就推翻掉， 韓的政見與承擔責任的穩定性是不是應該先建立，才能以更嚴肅的態度來面對大選辯論。

韓國瑜說，蔡總統講的真好，既然他的政見常常推翻，為什麼蔡總統要抄襲他的政見，尤其是666育兒補助專案，明明是抄襲、模仿，但他一句話都沒有講，反而回答說只要能幫助台灣人民、年輕父母，他們都樂觀其成。

至於韓國瑜在臉書呼籲支持者，接到民調電話回答唯一支持蔡總統，有些學者認為恐影響國民黨立委選情。韓國瑜說，這些學者不曉得有什麼不同意見，但他覺得這些學者更應該擔心為什麼台灣民主後退、台灣媒體墮落、假民調滿天飛，而不應該問他在臉書發表的看法，以及他對假民調的抵制行為。（編輯：林興盟）1081129