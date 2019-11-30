為蘇治芬站台 蔡總統：雲林不能倒退

總統蔡英文（前中）30日晚間出席雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬位於虎尾的競選總部成立大會，向在場支持者揮手致意。中央社記者蔡智明攝 108年11月30日

（中央社記者蔡智明雲林縣30日電）總統蔡英文今晚出席蘇治芬虎尾競選總部成立大會。蔡總統表示，雲林不能倒退，前瞻基礎建設計畫補助台西綠能專區19億，但地方換人執政就此停擺，呼籲雲林鄉親2020年用選票，向雲林的執政者，說百姓要什麼。

雲林縣立委第1選區（海線）參選人蘇治芬，虎尾競選總部今晚成立，蔡總統再度來到雲林為蘇治芬加持，文化部長鄭麗君、新竹市長林智堅、農委會主委陳吉仲及行政院副院長陳其邁，也到場致詞。

蔡總統表示，從年輕時蘇治芬就與她的父母親，對抗國民黨，用生命拚出台灣的民主。她當縣長時，造就雲林成為台灣的「農業首都」，蘇治芬重披戰袍，是因為雲林不能倒退。

蔡總統強調，之前民進黨在雲林執政時，推動很多的政策，都動不了，因為現在執政的人，關心的是派系的需求，不考慮人民的利益，中央透過前瞻基礎建設計畫補助台西綠能專區19億，但換人執政就此停擺，呼籲雲林鄉親2020年用選票，向雲林的執政者，說百姓要什麼。

蘇治芬指出，張榮味家族放棄王金平，轉而支持韓國瑜，張麗善與張嘉郡站在韓國瑜身旁，就是支持九二共識、一國兩制，為了我們的子孫，一定要下架韓國瑜、下架張嘉郡。

蘇治芬也提到，今天上午掃街拜票，路上察覺到人心惶惶，擔心支持蘇治芬支持民進黨，會遭到張家報復，張家若沒有下架，花生之亂一定會重演。她說，花生今年歉收農民已經夠苦了，張麗善作為縣長怎麼會以土豆進口消息來驚嚇農民。

蘇治芬說，韓國瑜的農舍張麗善不敢拆，那有一間全台灣最豪華、超級大違規的農舍，就位在雲林青埔（張榮味的住宅），這樣超級大違建總該自己拆了吧。

陳吉仲表示，他今天來虎尾是為了還蘇治芬一個公道。農委會資料顯示，今年花生因為淹水減產價格上漲，但因盤商操作，使得花生價跌，但張麗善縣長在縣議會內沒有為農民發聲，反而指政府開放花生進口配額，使產地價格更加下跌，農民損失慘重，因此農委會才會進場協助農民平穩價格。

陳其邁說，他全台走透透，全台灣人只剩雲林還有候選人與韓國瑜掛合照的看板，其他的地方看不太到，因為與韓國瑜合影會「見笑」。韓國瑜所有的政見，包括要挖石油、蓋摩天輪都跳票，當市長四個月後說要去選總統，那有這樣的。他以高雄經驗告訴大家，不要被韓國瑜騙了。（編輯：張銘坤）1081130