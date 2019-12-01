黃國昌指徐享崑趴趴走 法務部：已建置通緝系統

（中央社記者蘇龍麒、劉世怡台北1日電）時代力量立委黃國昌日前質疑前經濟部水資源局長徐享崑因貪污被判刑定讞卻未入獄，徐享崑今天傳出被逮。黃國昌說，曾質詢「為何貪污重犯可以到處趴趴走」，法務部長蔡清祥當時承諾檢討，請法務部出面說明，為何沒有落實。

法務部官員指出，已建置通緝相關系統，可於「檢察機關重大刑案通緝犯資料查詢系統」查詢到徐享崑被通緝的相關資料，記載徐為民國107年3月12日通緝，案由為貪污治罪條例。

官員指出，一遭通緝，通緝犯相關資料就會上傳至全國警察內網系統，至於徐男出現公開場合及住居地，警方為何沒清查抓人，是否有失職不置評；官員強調依照刑事訴訟法，利益關係人、檢警才可以逮捕通緝犯，並非全民都可抓人，只有現行犯才是人人可逮捕。

黃國昌日前召開記者會揭露，國民黨總統參選韓國瑜擔任立委期間，濫用權勢花納稅人錢，為自家人蓋堤防圈地當砂石場牟取私利，當時的經濟部水資源局決定以專案撥補新台幣6800萬元，辦理這個堤防工程的關鍵人物之一，正是當年的經濟部水資源局長徐享崑。

黃國昌說，徐享崑涉及多起貪污案件，分別在2007年判刑7年2月、2017年判刑8年確定，針對第二個貪污罪，徐享崑根本未入監服刑，雖然去年3月已經發佈通緝，到現在還到處趴趴走。

徐享崑今天稍早在新北市落網。黃國昌引述媒體報導，「苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋指出，受刑人未到地檢署入獄執行刑期時，管轄的地檢署一般依法發佈通緝，並不會特意通知受刑人戶籍地、住居所的檢警，因此，苗栗檢警之前都不知道徐被通緝。」但他認為這不是理由。

黃國昌說，先前數度在司法法制委員會質詢「為何貪污重犯可以到處趴趴走」時，蔡清祥已經承諾檢討，建立貪污通緝重犯公告系統，並強化橫向聯繫，請法務部出面說明，為何沒有落實。（編輯：楊凱翔）1081201