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遭楊秋興FB批不要臉 韓辦：韓盼南部出頭

最新更新：2019/12/02 10:05

（中央社記者王淑芬高雄2日電）國民黨總統參選人韓國瑜昨天造勢活動尋求民眾支時多次呼籲「讓高雄人當總統」。前高雄縣長楊秋興今天在臉書貼文「真不要臉的韓國瑜」，還質疑韓國瑜是高雄人嗎。

韓國瑜競選辦公室則回應指出，過去候選人要環島都從台北出發，韓國瑜是第一個從南方出發的候選人，象徵他心裡重視高雄、始終惦記高雄發展。韓國瑜也對高雄市民致上最高感謝，希望大家能一同支持、讓高雄終於能出一個總統，讓南部出頭，南台灣贏、全國就贏。韓國瑜昨天回防高雄，選舉行程滿檔接連和8名立委參選人同台造勢，在致詞時多次說出「讓高雄人當總統」。

楊秋興接受中央社記者電話採訪，韓國瑜聲稱是高雄人的說法，根本是侮辱高雄人；國民黨提名韓國瑜「無德、無能、無才」是侮辱台灣人，呼籲大家不要再受騙了。

楊秋興今天在臉書FB貼文「真不要臉的韓國瑜」。貼文指出，「韓國瑜說高雄人要從南方出發，這次要選出一個總統」、「韓國瑜請問你是高雄人嗎？」貼文指出，當初韓國瑜空降到高雄，高雄人胸懷大量接納了他，誰知道他背叛高雄成為逃跑市長。

貼文指出，「韓國瑜草包」已經家戶喻曉，更嚴重的是「無品」，高雄人已經看破他的手腳，質疑韓還要繼續騙嗎？國民黨提名「無德、無能、無才」的候選人，高雄人還會繼續受騙嗎？台灣人還會受騙嗎？（編輯：孫承武）1081202

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