蔡總統不捨黃偉權將離任 盼台星關係更提升

（中央社記者葉素萍台北2日電）新加坡駐台北商務辦事處代表黃偉權將離任，總統蔡英文今天接見黃偉權表達感謝與不捨，她提到黃偉權是新南向政策的見證者也是最好夥伴，更盼未來台灣與新加坡關係越來越好、更加提升。

蔡總統上午在總統府接見黃偉權，不過，她致詞一開始，不小心誤喊成「黃偉哲」，她一出口就發現講錯，趕緊更正。

蔡總統說，過去幾年來，台灣推動新南向政策，黃偉權可以說是見證者也是最好的夥伴；2015年她還在競選總統時提出新南向政策，當時黃偉權就表達非常樂意見到任何支持區域發展與合作的政策，後來她執政過程也得到黃偉權很多支持與協助，讓新南向推動有豐富成果。

她說，黃偉權要離開了，她非常不捨，但還是要代表台灣人民與政府說聲謝謝，感謝他在這段時間給台灣的協助。

蔡總統提到，這幾年來，台灣與新加坡在各領域交流越來越密切，新加坡來台灣的旅客人數，在東協十國排名第三名；以新加坡人口數來看，排名第三是非常可觀的；台灣到新加坡的旅遊人次，也比前年成長了7%，換句話說，越來越多的台灣人到新加坡旅遊。

蔡總統說，去年第二屆故宮亞洲藝術節跟新加坡合作，以新加坡月為主題，讓更多的國際旅客跟台灣民眾了解新加坡的多元文化。

她表示，最值得一提、而且非常高興的一件事就是農產品出口到新加坡，黃偉權真的幫忙很多，日前農委會主委陳吉仲到新加坡推廣稻米，有不錯成績，她很希望台灣生產的稻米，像台灣的芒果、蓮霧一樣，得到新加坡民眾的喜愛。

「我們雙邊的關係是一步一腳印，不斷地在加深」，蔡總統說，她要再次謝謝黃偉權這一路上的支持與協助，也期待在黃偉權打下來的基礎上，未來台灣與新加坡的關係可以越來越好，更加提升。

蔡總統希望黃偉權能夠常常回來台灣看看好朋友、老朋友，黃偉權允諾「一定會、一定會」；蔡總統強調，「這份情誼不會因為你離開而改變」。（編輯：紀淑芳）1081202