賴清德拜義民廟 籲秉褒忠精神支持守護台灣人選

民進黨副總統參選人賴清德（前中）2日參拜苗栗市義民廟，呼籲客家鄉親在這次選舉發揮義民爺過去保家衛國精神，再次團結，共同守護台灣主權。中央社記者管瑞平攝 108年12月2日

（中央社記者管瑞平苗栗縣2日電）民進黨副總統參選人賴清德今天參拜苗栗市義民廟指出，「共產黨已經在台灣門口」，呼籲客家鄉親在這次選舉發揮義民爺過去保家衛國精神，團結支持堅決守護台灣的「英德配」。

賴清德今天到苗栗輔選，上午由民進黨苗栗立委第2選區（山線）參選人徐定禎陪同參拜頭份市太陽宮、苗栗市義民廟，隨後與立委第1選區（海線）參選人羅貴星會合，轉往銅鑼科學園區進行企業參訪。

賴清德參拜義民廟時，前總統府秘書長葉菊蘭的高齡父親也拄著拐杖到場力挺，令他相當感動。賴清德表示，台灣是主權獨立的國家，面對中國意圖併吞、處處打壓，呼籲客家鄉親發揮義民爺過去在抗日戰爭時保家衛國的「褒忠」精神，再次團結，共同守護台灣主權。

賴清德說，參拜義民廟當然希望獲得義民爺庇佑，更重要是學習義民爺精神，參拜才有意義。他說「共產黨已經來到台灣門口」，國內不應再分藍綠，誰守護台灣，誰站在本土立場，誰要為苗栗奮鬥、為台灣奮鬥，就去支持誰。

他強調，國民黨一些要員主張跟中國簽和平協議，但和平協議不能解決兩岸問題，因為中國要的，不是表面的和平，而是台灣，而他與總統蔡英文都堅決拒絕一國兩制，呼籲國人用民主力量、神聖的選票，支持「英德配」贏得大選，支持民進黨立委席次在國會過半，台灣就可以守護得住。

賴清德隨後前往富田電機股份有限公司銅鑼廠參訪。富田電機是美國電動車大廠特斯拉（Tesla）電動車動力馬達製造商，生產伺服馬達在其他工業製品占有一席之地，也是台灣隱形冠軍代表企業之一。

賴清德表示，民進黨政府除了守護台灣民主，對於經濟發展也不遺餘力，過去他擔任行政院長任內解決「5缺」問題、鬆綁法令，協助廠商加碼投資台灣，就是希望藉由經濟發展，讓國人生活更加富足。

他說，未來也會支持像富田這樣的公司持續發展壯大，讓台灣的產業不斷創新、技術升級，在國際上占有一席之地，這樣國人未來的生存發展就能受到保障。（編輯：李錫璋）1081202

民進黨副總統參選人賴清德（前中）2日到苗栗輔選，由黨籍立委參選人徐定禎（前左2）陪同參拜苗栗市義民廟，呼籲國人用民主力量、神聖的選票，支持「英德配」贏得大選。中央社記者管瑞平攝 108年12月2日

民進黨副總統參選人賴清德（前左3）2日參訪特斯拉（Tesla）電動車動力馬達製造商富田電機銅鑼廠，他說，未來將支持像富田這樣的企業持續發展，讓台灣產業不斷創新、技術升級。中央社記者管瑞平攝 108年12月2日