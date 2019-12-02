遭網路影片指稱假農民 雲林花生農將提告訴

在網路上被指為假農民、真黨工的花生農民廖金土（中）2日由民進黨雲林縣黨部人員陪同召開記者會，他拿出耕作文件證明自己是真農民，並表示將收集相關資料，對散播假訊息者提誹謗告訴。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月2日

（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）民主進步黨雲林縣黨部今天召開記者會，會中在網路上被指為假農民、真黨工的花生農民廖金土除拿出耕作文件證明自己是真農民，也將針對製作假影片及散播假訊息者提誹謗告訴。

對此，中國國民黨雲林縣黨部透過媒體群組指出，花生之亂是民進黨政府決標進口時間政策錯誤造成的。廖金土隱瞞黨職身分，只說自己是農民，這就是黨政不分，網路影片所討論的是真消息，揭發民進黨的黨政不分行為。

民進黨雲林縣黨部日前召開記者會說明花生價格紛爭時，當時廖金土以花生農民身分接受媒體聯合採訪。近日網路出現一則影片，指稱廖金土實為民進黨工、非農民，受訪內容是假訊息。

廖金土今天在民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜、律師李建忠等人陪同下召開記者會，提出今年花生出售單據、農作物種植申報登記等文件，佐證自己是真農民。

廖金土在記者會上表示，自己農保30多年，目前耕種1甲地，對自己農民身分感到驕傲，從沒想過會被人指為假農民，這是對他的工作與人格最大傷害。

廖丁賜指出，廖金土的兒子多年前車禍受傷，為了負擔醫療費用，廖金土趁農閒時打零工增加收入，黨部聘廖金土擔任組長支付薪水，希望有心人停止打壓農民與農業的不當舉措。

李建忠表示，廖金土所提供的資料可佐證具農民身分，媒體依據廖金土的親身經驗做出報導，網路卻流傳廖金土非花生農民，這並非事實，已構成誹謗罪，收集相關資料今天將提出告訴。（編輯：戴光育）1081202