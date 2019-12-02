游錫堃宜蘭輔選催票 盼支持者團結勝選

前行政院長游錫堃（左）2日赴宜蘭輔選，送上達摩祖師給力拚連任的民進黨宜蘭縣立委參選人陳歐珀（右），預祝陳歐珀勝選。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年12月2日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣2日電）前行政院長游錫堃今天在宜蘭輔選時說，這次總統及立委選舉，宜蘭綠營民調目前雖有領先，但還不是很理想，他以「宜蘭精神」勉勵支持者，盼發揮團結精神，打贏選戰。

名列民進黨不分區立委提名名單的游錫堃晚間返回故鄉宜蘭，在員山鄉一家餐廳與民進黨宜蘭綠營競選幹部召開擴大動員會議。

會中所有民進黨籍鄉鎮市長、議員、各後援會會長、競選幹部等全員出席，展現綠營團結氣勢，並喊出「總統蔡英文一票、民進黨立委參選人陳歐珀一票、民進黨一票」，希望從宜蘭開始，展現「國會拚過半、相挺游錫堃，支持陳歐珀」決心。

曾任宜蘭縣長的游錫堃接受媒體聯訪時說，宜蘭被稱作民主聖地不是無中生有。在歷史上，宜蘭是從楊士芳、蔣渭水、郭雨新等先賢一脈相傳，留下很多「宜蘭精神」相關遺產。他希望以此勉勵所有支持者，應發揮先賢留下來的精神，繼續讓宜蘭成為台灣的民主聖地，讓台灣走向民主富強的道路。

游錫堃認為，有些縣市蔡總統與當地民進黨提名的立委參選人相關民調都領先很多，但在宜蘭還是贏得還不夠多，呼籲宜蘭選民一定要發揮團結精神、發揮最高戰鬥力，讓蔡總統、爭取連任的陳歐珀與民進黨得到更高的票數。（編輯：張芷瑄）1081202