港大專學界籲台灣優先處理難民法 落實庇護機制

（中央社記者陳俊華台北3日電）時代力量立委徐永明今天說，香港局勢嚴峻，應儘速落實難民法、修訂港澳條例，積極幫助香港朋友；香港大專學界國際事務代表團說，各黨團應把難民法列為優先法案，或啟動港澳條例第18條。

徐永明今天上午與香港各大學學生會組成的「香港大專學界國際事務代表團」在立法院舉行記者會。徐永明說，香港局勢嚴峻，11月理工大學事件後，共有1377位遭拘捕，其中318位是未成年的抗爭者，無論自首或被拘捕的都可能被以暴動罪起訴，最高刑期是10年。

徐永明說，時力幾個月前就開過記者會，盼能落實難民法，當時行政單位覺得立法有困難，所以時力把難民法的精神放到香港澳門關係條例修法中，「救援」這塊賦予行政機關裁量權，但沒有明文保障程序，讓裁量權變得非常隨意，希望透過修法讓程序更透明。

徐永明表示，執政黨因為香港事件，在這次選舉「撿到槍」，但除了選舉紅利之外，是不是要有更積極的行政作為幫助香港朋友，要有更清楚的政治難民機制，而不是在政治紅利收割後，「槍就丟了嗎？」

香港嶺南大學會長陳穎茵說，世界都在注視香港，「反送中一役，其實就是我們的終局之戰」；台灣無論是訂定難民法、修訂港澳條例，或依照現行辦法制定明確規定的「救援計畫」，都能讓需要協助的香港人更順利在台找到安身之所。

陳穎茵表示，朝野各黨團應把「難民法」列為優先法案，或啟動港澳第18條，以應對香港緊張的形勢；其中難民法草案在台灣已歷經了立院4個屆期，在國、民兩黨輪流執政下，躺在立法院超過10年，一直以來都是為了實現國際人權的精神，應對需要庇護的難民，落實「不遣返原則」。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，難民法草案在立法院內政委員會初審通過時，是無保留條文送出，這法案在最後會期是可以直接送進院會二、三讀，相關制度就能立刻建立。

邱伊翎說，港澳條例第18條雖有條文，但沒有明確的制度、機制，到底怎麼認定誰符合因政治因素生命受危害，而「得提供必要協助」的「協助」又是什麼，條文已經在那邊，落實法條是行政部門該做的事。

港澳條例第18條規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。（編輯：黃國倫）1081203