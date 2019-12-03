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港大專學界籲台灣優先處理難民法 落實庇護機制

最新更新：2019/12/03 12:46
時代力量黨主席徐永明（後中）3日上午陪同香港各大學學生會組成的香港大專學界國際事務代表團在立法院舉行記者會，呼籲政府建立公開管道，落實港人來台庇護機制。中央社記者施宗暉攝　108年12月3日
時代力量黨主席徐永明（後中）3日上午陪同香港各大學學生會組成的香港大專學界國際事務代表團在立法院舉行記者會，呼籲政府建立公開管道，落實港人來台庇護機制。中央社記者施宗暉攝　108年12月3日

（中央社記者陳俊華台北3日電）時代力量立委徐永明今天說，香港局勢嚴峻，應儘速落實難民法、修訂港澳條例，積極幫助香港朋友；香港大專學界國際事務代表團說，各黨團應把難民法列為優先法案，或啟動港澳條例第18條。

徐永明今天上午與香港各大學學生會組成的「香港大專學界國際事務代表團」在立法院舉行記者會。徐永明說，香港局勢嚴峻，11月理工大學事件後，共有1377位遭拘捕，其中318位是未成年的抗爭者，無論自首或被拘捕的都可能被以暴動罪起訴，最高刑期是10年。

徐永明說，時力幾個月前就開過記者會，盼能落實難民法，當時行政單位覺得立法有困難，所以時力把難民法的精神放到香港澳門關係條例修法中，「救援」這塊賦予行政機關裁量權，但沒有明文保障程序，讓裁量權變得非常隨意，希望透過修法讓程序更透明。

徐永明表示，執政黨因為香港事件，在這次選舉「撿到槍」，但除了選舉紅利之外，是不是要有更積極的行政作為幫助香港朋友，要有更清楚的政治難民機制，而不是在政治紅利收割後，「槍就丟了嗎？」

香港嶺南大學會長陳穎茵說，世界都在注視香港，「反送中一役，其實就是我們的終局之戰」；台灣無論是訂定難民法、修訂港澳條例，或依照現行辦法制定明確規定的「救援計畫」，都能讓需要協助的香港人更順利在台找到安身之所。

陳穎茵表示，朝野各黨團應把「難民法」列為優先法案，或啟動港澳第18條，以應對香港緊張的形勢；其中難民法草案在台灣已歷經了立院4個屆期，在國、民兩黨輪流執政下，躺在立法院超過10年，一直以來都是為了實現國際人權的精神，應對需要庇護的難民，落實「不遣返原則」。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，難民法草案在立法院內政委員會初審通過時，是無保留條文送出，這法案在最後會期是可以直接送進院會二、三讀，相關制度就能立刻建立。

邱伊翎說，港澳條例第18條雖有條文，但沒有明確的制度、機制，到底怎麼認定誰符合因政治因素生命受危害，而「得提供必要協助」的「協助」又是什麼，條文已經在那邊，落實法條是行政部門該做的事。

港澳條例第18條規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害之香港或澳門居民，得提供必要之援助。（編輯：黃國倫）1081203

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