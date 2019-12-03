民進黨反賄盯緊買票專業戶 公布打假3步驟

民進黨反賄小組召集人、前法務部長邱太三（中）、反賄小組執行長連立堅（左2）、反賄小組成員管碧玲（右2）、莊瑞雄（右）與律師黃帝穎（左）等人3日共同召開記者會，呼籲「打假反賄全民動起來」。中央社記者林俊耀攝 108年12月3日

（中央社記者葉素萍台北3日電）總統立委選戰倒數39天，民進黨反賄小組召集人邱太三今籲「打假反賄全民動起來」；反賄小組執行長連立堅說，將盯緊買票「專業戶」；民進黨並公布打假3步驟，籲民眾在網路發現假消息就「截圖、複製連結、回報」。

民進黨發言人李晏榕、反賄小組召集人邱太三、反賄小組執行長連立堅、反賄小組成員管碧玲、莊瑞雄、周春米及張菊芳、律師黃帝穎、傅馨儀及洪偉勝等人今天共同召開記者會，呼籲「打假反賄全民動起來」。

邱太三說，法務部跟最高檢針對總統副總統選舉，若涉賄，最高檢舉獎金新台幣1500萬元，立委涉賄檢舉獎金最高1000萬元，民進黨也將額外提出獎金制度。

邱太三指出，反賄選單靠檢警調絕對不夠，若無全民參與，功能與績效會受影響。他說，自己從政20幾年看盡台灣選舉模式，賄選早期是抄名單、發放現金、送禮品，近年隨時代進步，還有網路簽賭；賄選規模、層次、衝擊愈來愈大。

連立堅在上屆總統立委大選也參與抓賄工作，他說，民進黨在上屆選舉，首次與徵信社合作，並發揮很大嚇阻效果；上屆在嘉義海線等地區，查獲大規模現金買票，多人被收押；另外，有人變相免費招待旅遊，反賄小組也派人上遊覽車跟著全程走；所有賄選模式，小組都會因應、處理。

連立堅說，從嘉義海線的案例發現，幾乎每次買票都是同樣的人，針對這群買票的「專業戶」，「今年請你們收斂，不然我們是不會跟你客氣的」。

律師黃帝穎說，反賄選、打擊假訊息及境外勢力介入台灣選舉是這次的工作重點。2007年選罷法修正，規定候選人賄選，政黨必須連坐，修法後，中選會統計顯示，有8成都是國民黨。

李晏榕則公布「全民打假3步驟」，依序是將假消息發文與發文者帳號「截圖」，將假消息發文與發文者帳號「複製連結」，並將這些截圖與連結「回報」私訊給民進黨粉絲專頁；民進黨接到相關資料會提供給律師團做後續處理。（編輯：趙蔚蘭）1081203