蔡總統：台日洽談CPTPP 現在正是時機

總統蔡英文（右）3日接見日本台灣交流協會會長大橋光夫（左），總統表示台日雙方互訪人數今年很有可能突破700萬人次的大關創下歷史新高；雙方洽談太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）正是時機。中央社記者鄭傑文攝 108年12月3日

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫表示，台日雙方互訪人數今年很有可能突破700萬人次的大關，創下歷史新高；總統也說，台日互惠互補的經貿結構，雙方洽談CPTPP現在正是時機。

蔡總統上午接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時表示，昨天舉行第4屆台日海洋事務合作對話，非常歡迎訪賓們來台參加會議，她並說，上次兩人見面是今年7月，時間過得很快，現在已經12月，今年不只是與大橋會長見面，還跟很多日本貴賓見面，台灣與日本交流非常密切。

總統表示，現在是日本教育旅行的旺季，非常感謝日本高中把台灣當作海外教育旅行的首選，一年參加海外教育旅行有15萬人，當中就有5萬3000多人來到台灣。

蔡總統說，政府很重視也會繼續推動雙方青年的交流，台日雙方互訪人數接近680萬人次，以目前的速度來看，今年很有可能突破700萬人次的大關，創下歷史的新高。

總統表示，這些年來台日交流的突破與進展，大橋會長最清楚也是最重要的推手，一個月前在東京第44屆台日經貿會議簽署了包括環保、促進有機食品進出口等4項合作備忘錄，成果非常豐碩，感謝大橋會長對於提升台日關係的努力與貢獻。

蔡總統說，今天是日本首相安倍晉三在任第2900天，藉這個場合要恭喜安倍首相成為日本歷史上任期最長的首相，也感謝安倍首相長年以來對台灣的友好與支持，讓台日之間的合作與交流愈來愈緊密。

總統並期盼台日的夥伴關係更深化、更全面，共同因應區域內的各種挑戰，在近來的國際經貿情勢的發展下，相信台日互惠互補的經貿結構，雙方洽談CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）現在正是時機，這樣一來不僅可以深化台日夥伴關係，對於日本平衡及拓展海外市場也有幫助，希望有大橋會長的支持與協助，一起達成這個目標。（編輯：謝佳珍）1081203