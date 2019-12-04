香港反送中 薄瑞光：北京人士坦言利蔡總統連任

（中央社記者尹俊傑紐約3日專電）前美國在台協會（AIT）主席薄瑞光今天表示，香港局勢損害「一國兩制」公信力，部分北京人士坦言，香港「反送中」引發的抗爭有助總統蔡英文連任，不利競爭對手選情。

美國外交政策全國委員會（NCAFP）訪問團11月前往北京、上海、台北、東京及首爾，與4國官員及學者專家對話，了解東北亞區域情勢。現任太平洋世紀研究所（Pacific Century Institute）主席的薄瑞光（Raymond Burghardt）是成員之一。

薄瑞光今天與NCAFP會長艾略特（Susan Elliott）、即將接掌NCAFP亞太安全論壇（FAPS）的前國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）及訪問團成員丹尼爾斯（Rorry Daniels）、托克拉（Mark Tokola）分享訪問心得。

薄瑞光表示，台灣現在面臨抉擇，一方是延續蔡總統致力不讓台灣遭中國併吞的政策，另一方是重回前總統馬英九緩和政策（detente）、兩岸締結協議改善關係的路線。

他說：「看起來蔡英文應該會連任。當然選舉瞬息萬變，但她的對手（國民黨總統參選人韓國瑜）去年底當選高雄市長時聲勢很旺，如今在全國選舉激勵選民士氣方面似乎沒那麼成功。」

薄瑞光提到，部分北京人士坦言，香港抗爭局面有助蔡總統，不利競爭對手選情。在台灣人眼中，香港局勢發展不樂觀，嚴重損害「一國兩制」公信力。

蔡總統11月11日接見NCAFP訪問團。薄瑞光說，蔡總統預期選後兩年的兩岸關係將進入艱難期；台灣內部認為，去年3月中國國家主席習近平任期限制廢除，是因北京高層理解這可讓習近平有更多自由與彈性謀求兩岸統一，沒有證據證明這是真的，但至少台灣高層相信這點。

薄瑞光表示，從中方一年多來對台談話研判，習近平2022年展開第3任期前，北京確實有可能加強對台施壓。

董雲裳說，台灣大選將至，中方涉台官員試圖展現自信與冷靜，似乎傳達「無論大選結果如何他們都能應對」的態度，但訪問團不相信中方。

至於美中關係，董雲裳表示，與去年相比，中方官員有認清現實的感覺，悲觀看待美中關係短期至中期走向，並認為美中貿易談判機會可能已消逝，呼應美國總統川普暗示美中貿易協議可能拖到明年的說法，證明兩國貿易談判沒有對外宣傳那麼順利。

她說，中方人士對香港局勢沒有著墨太多，只說很擔心，但北京會交給香港當局處理，也不認為香港動盪局勢會蔓延到中國其他地方。（編輯：韋樞）1081204