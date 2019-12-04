林伯豐提7大建言 籲總統候選人重視工商界

（中央社記者蔡芃敏台北4日電）2020年總統大選明年1月登場，工商協進會理事長林伯豐今天呼籲總統候選人重視工商界聲音，並提出國際及兩岸關係、勞動政策、能源政策及稅制改革等7點建言。

工商協進會今天舉行理監事聯席會議，林伯豐致詞時指出，2020年總統立委大選1月11日登場，呼籲候選人重視工商界心聲，將改善投資環境以及經商條件納入政見當中。

首先，針對產創條例，期盼政府能擴大租稅優惠範圍，延長適用年限，像是5G和智慧投資設備優惠年限延長至2029年。第二，境外資金回台專法優惠稅率年限延長，從2年提升為5年，以符合投資實際需要。

第三，勞動政策，期盼政府檢討勞基法，並透過勞資協商機制，落實週休二日，提高加班上限延到60小時，調降就業安定費。針對外勞部分，期盼放寬外勞Extra制適用範圍，並且調升比例到45%，同時，讓本勞、外勞基本工資脫鉤。

第四，能源政策，盼政府確保能源轉型能如期完成，以維持穩定供電及合理價格，審慎研議企業大戶購置綠電相關規定，再度舉行「以核養綠」公投，以確保台灣不缺電。

第五，稅制改革，盼政府給予符合節能環保、健康、環保等產品租稅獎勵，取消不合時宜的非油氣類貨物稅，取消未分配盈餘加徵營所稅5%，讓內外資股利所得稅制一致。

第六，人才培育部分，補助現職勞工培養第二專長，檢討大學與技職教育，減少學用落差，並發展台灣成為國際人才及技術研發基地。

最後，為改善國際以及兩岸關係，期盼政府積極加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），與主要貿易國簽訂自由貿易協定（FTA），協調立法院通過兩岸協議監督條例、服貿協議及租稅協議，加速完成貨貿協商，恢復兩岸官方正式交流。

另外，林伯豐指出，工商團體已向民進黨、國民黨、親民黨3黨發出邀帖，期盼未來總統候選人能與工商界面對面對話。不過，3黨都要參加活動，工商團體才會舉辦對話。（編輯：楊凱翔）1081204