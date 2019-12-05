邱毅指陳水扁違反四不原則 籲監委彈劾法務部長

（中央社記者游凱翔台北5日電）新黨不分區立委被提名人邱毅今天表示，前總統陳水扁保外就醫期間，不斷違反「四不原則」，但法務部、台中監獄明顯縱放，因此向監察院檢舉，並籲彈劾法務部長蔡清祥等人。

邱毅、新黨發言人王炳忠、律師陳麗玲上午赴監察院檢舉，並由值班監委李月德接受檢舉。

邱毅表示，由於陳水扁在保外就醫期間不斷違反不上台、不公開演講、不接受媒體採訪、不談政治等「四不原則」，而法務部、台中監獄等相關官員卻視而不見，明顯有縱放之嫌，此舉也對監政造成相當大的負面衝擊，更帶來司法不公負面印象。

邱毅指出，台中監獄迄今已展延保外就醫約20次，而在這期間，陳水扁至少違反16次四不原則，尤其陳水扁的臉書粉絲專頁「勇哥物語」天天談政治，甚至還一度想擔任一邊一國黨不分區立委，面對這樣的錯誤示範，難道法務部官員都不知情，因此呼籲監委彈劾蔡清祥、台中監獄典獄長邱鴻基等人。

邱毅也呼籲，陳水扁應該勇於面對司法，這並不是身為一個法律人、一個曾擔任中華民國8年總統該有的作為，同時他也向總統蔡英文喊話，希望能夠對陳水扁有所處置。

另外，針對李敖的兒子李戡指邱毅未如實申報在中國的收入。邱毅回應，他沒有財產申報不實的問題，境外也沒有財產，對於李戡的指控已正式提告；邱毅也強調，他的政治主張一直以來都沒有變化，他的主張是保台合中，而蔡總統是抗中保台，但都是保台。這就是所謂在保台前提下，提出不同的政策主張。（編輯：蘇志宗）1081205