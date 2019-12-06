韓營選戰未獲補助 國民黨：資產遭凍結

（中央社記者余祥台北6日電）國民黨今天表示，因遭黨產會追殺，每個月薪水都靠借貸，無法提供2020總統、立委參選人選舉經費補助，但黨仍提供人力資源協助韓陣營，並透過資源整合協助立委。

選戰倒數，國民黨總統參選人韓國瑜陣營透露，日前曾向黨中央尋求經費補助，但黨中央以沒有錢為由回絕。

國民黨文傳會主委程美華受訪表示，國民黨遭到黨產會追殺，資產遭凍結，導致每月薪水都靠借貸，目前連12月份的薪水都無著落。

程美華說，儘管如此，黨中央仍然盡力協助參選人，文傳會在人力吃緊狀況下，仍派員協助韓國瑜下鄉隨行採訪事宜；組發會則是負責各項競選活動安排與事前預備工作；在立委選舉方面，黨中央則是透過資源整合協助各種競選事項。

此外，媒體報導，韓國瑜選情不佳導致募款衰退，只能不斷「寄生」各區域立委參選人。韓競辦總發言人王淺秋今天表示，為何不說是共襄盛舉，大家一起把事情做好。

王淺秋說，總統參選人與立委參選人互相拉抬聲勢，把支持的力量聚集在現場，降低對台灣社會的打擾和耗損，把論述和議題發揮出來才是最重要的事，不一定要辦很盛大的競選活動或要有很豪華的辦公室。

王淺秋表示，韓國瑜本來就沒有要花很多錢打選戰，而是希望以節省、接近民眾的方式打選戰。

媒體追問，韓國瑜是否無法提供立委參選人資金，王淺秋說，給立委資金輔選是黨中央的事，應該問黨主席吳敦義，競選辦公室就是盼用最小資源發揮最大效益。（編輯：謝佳珍）1081206