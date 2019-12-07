馬英九稱護主權不力 總統府：憑感覺批評

國民黨桃園市第4選區（桃園區）立委參選人萬美玲（前右2）7日上午舉行競選總部成立大會，前總統馬英九（前中）等人出席與會，大批支持者熱情參與，齊聲高喊「萬美玲凍蒜」。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年12月7日

（中央社記者吳睿騏、溫貴香桃園7日電）前總統馬英九今天說，總統蔡英文能源政策「政府辦不到、百姓吃不消」，泰國簽證處理喪權辱國，政府無法力爭免簽就不配談護主權；總統府說，馬英九完全是憑感覺批評。

中國國民黨桃園市第4選舉區（桃園區）立法委員參選人萬美玲上午舉行競選總部成立大會，馬英九、國民黨副總統參選人張善政、新北市長侯友宜與曾任桃園縣長的前新北市長朱立倫等出席。

馬英九表示，新課綱一塌糊塗，經濟不斷後退，台灣訂單、外銷出口都下降。蔡總統稱返台投資台商100多家、新台幣7000億元，現在用的都是國內的錢，國外的錢還沒看見。

能源方面，他說，照進度看不可能完全做得到，而電費未來可能飆漲，增加民眾負擔、工商業電費上漲，還可能讓物價上漲，呼籲選民不要投錯人。

此外，馬英九表示，蔡總統否定一中各表、九二共識，這是兩岸達成的基本共識，沒九二共識就沒互信，現在就觀光產值下滑，3年半斷7個邦交國，只剩15個邦交國，蔡總統沒護主權，反而糟蹋主權。

不過，總統府發言人丁允恭告訴中央社記者，馬英九的批評是「憑感覺」，蔡總統的政績是「有實績」。

他說，3年多前蔡總統上任時，馬英九留下的能源窘境是備轉容量率僅1.64%，現已成長到兩位數，供電無虞；做不到的是馬英九政府。

丁允恭表示，馬英九時代，台灣經濟成長率是亞洲4小龍（台灣、韓國、香港及新加坡）之末，現已連3季4小龍第一，全年也可望領先；台商投資回流7000億元更是地在擴、廠在建與人在請，經濟正面效果正在發生，連國民黨籍縣市首長都肯定。

外交方面，丁允恭說，台灣與主要國家實質關係大幅躍進，美國商會也肯認現在是數十年來台美關係最好時刻；至於兩岸，蔡總統秉持不挑釁、不躁進，堅守台灣主權與民主不退讓立場，相對於馬英九時代令人疑懼的路線，更受人民信任。

丁允恭表示，倒是馬英九會見不法政治獻金者羅文山的中國政協委員金主，似乎社會都有相當廣泛不解與疑慮。（編輯：李明宗）1081207