宋楚瑜參與教育座談 退休教師問能否幫韓

親民黨總統參選人宋楚瑜（前右）7日在台北參加由台北市教師會主辦的「2020總統暨台北市立委候選人教育政策座談會」，現場有人提問，若為了大局，「楚瑜可不可以支持國瑜」，讓現場一陣鼓噪。中央社記者郭日曉攝 108年12月7日

（中央社記者郭建伸台北7日電）親民黨總統參選人宋楚瑜今天出席教育政策座談時，被退休教師詢問「楚瑜可以幫忙國瑜嗎？」宋楚瑜回應，韓國瑜的才幹當立委ok，但擔任總統的重責大任，「你認為他擔得起嗎？」

宋楚瑜今天參加台北市教師會舉辦的「2020總統暨台北市立委候選人教育政策座談會」，並偕親民黨不分區立委參選人滕西華、陳怡潔出席。宋楚瑜會中提出支持教師節放假、檢討軍公教年改制度等政見，並簽署台北市教師會教育政策承諾書。

這場教育政策座談也邀請台北市立委，宋楚瑜遇到尋求連任的國民黨立委蔣萬安，向他提及前總統蔣經國過去解除戒嚴、開放黨禁報禁等。

座談會中有一名退休教師舉手發問，指她曾投票2次給宋楚瑜，且宋楚瑜曾說過成功不必在我，「請問楚瑜可以幫忙國瑜嗎？」

宋楚瑜則說，這是好問題，而這位退休老師講出很多國民黨支持者心中的感受，他過去擔任國民黨秘書長時，曾提名國民黨總統參選人韓國瑜選立委，「他的才幹和他的歷練，當時做立法委員ok」，但他質疑韓國瑜以前有做過一天行政職務嗎，能擔起重大責任嗎。

聽完宋楚瑜反問，現場部分退休教師鼓譟，頻頻表示「可以」。但宋楚瑜回應，「那是你講得啊」；他接著表示，台灣是自由開放的社會，他要謝謝這位退休教師，讓他有說明的機會。

宋楚瑜會後受訪時表示，如果他要競選台北市長，他會把台北市449里都走過，他要問問其他兩位總統參選人，「韓市長，高雄縣現在都併到高雄市，所有地方你都去過了嗎？」、「蔡總統，你已經當了快4年的總統了，台灣鄉鎮你去過幾個？」

媒體問到鴻海集團創辦人郭台銘和台北市長柯文哲是否合作上有問題，對此，宋楚瑜說，郭台銘和柯文哲沒競選總統，「我現在是總統候選人，我幹嘛去談他們的事情？」（編輯：黃瑞弘）1081207