蘇貞昌復出站台挺林昶佐 馬英九陪林郁方掃街

（中央社記者顧荃、王承中台北7日電）行政院長蘇貞昌恢復健康後復出輔選，今天下午為無黨籍立委參選人林昶佐站台，他打趣說，他有天然「黑死腔」，跟林昶佐惺惺相惜。前總統馬英九則陪國民黨立委參選人林郁方到公園拜票，兩人打趣被抹黑，互贈美白乳液。

民進黨在台北市第5選區（萬華區、中正區）未提名參選人，禮讓退出時代力量、以無黨籍身分參選的現任立委林昶佐，國民黨則派出前立委林郁方捲土重來。

「蔡英文、林昶佐加蚋仔後援會」今天下午成立，蘇貞昌、民進黨副秘書長林飛帆以及民進黨台北市議員周威佑與劉耀仁等人都出席力挺。

蘇貞昌表示，感謝大家給他很多鼓勵祝福，他恢復得很快，雖然天氣冷，醫生叫他不要趴趴走，但他今天第一次站台，就要來幫林昶佐。很多人因為中國市場不敢得罪中國，但林昶佐雖是國際知名的歌手，仍站出來為台灣護主權、顧民生。

蘇貞昌也打趣說，林昶佐的黑死腔是表演技巧，「我是天生黑死腔，我們惺惺相惜」，林昶佐4年來在國會表現非常好，一再被評鑑為優秀立委，呼籲民眾讓林昶佐繼續留在國會。

蘇貞昌表示，他當行政院長做10個半月，沒一天休息，「哪像有人還出國打麻將」，他只有請過病假，而且一天就回去上班。

蘇貞昌指出，過去20多年向美國買不到的飛機，總統蔡英文買到了。國防外交很重要，選對的人可以顧台灣，選錯人「中共不打，我們自己亂」。

談到立委選舉，蘇貞昌批評國民黨不分區立委名單是「又紅又統」，立法院國防外交委員會很多秘密會議，萬一有人去當spy（間諜），到委員會偷資料就完蛋。香港人抗議6個月不退，選舉時民主派大贏，全世界鼓掌，台灣投票也應該要這樣。

林昶佐致詞時也說，國民黨不分區立委提名退將吳斯懷，吳去中國聽中國國家主席習近平訓話、唱中國國歌，都非常不應該，過去林郁方在國防委員會還包庇縱容。還好立法院完成修法，這些退將再過去中國就會被處罰、取消退休金，今年就沒人敢去。

前總統馬英九今天下午陪同國民黨台北市中正、萬華區立委參選人林郁方前往青年公園掃街拜票。馬英九受到民眾熱烈歡迎，並帶領大家高呼「林郁方凍蒜、韓國瑜凍蒜、國民黨勝利」的口號。

拜票前，馬英九、林郁方互送各自準備的小禮物，沒想到兩人準備的竟然都是美白乳液。馬英九笑著表示，因為林郁方常被抹黑；林郁方回應，馬英九被抹黑的程度更多，比他更需要美白。馬英九接著打趣，他現在不是被抹黑，而是被抹紅。

隨後，馬英九與林郁方走進青年公園，向在公園內散步、運動、下棋的民眾拜票，並爭取支持。（編輯：郭萍英）1081207