韓國瑜發第3支穿雲箭 籲全球客家鄉親護國

（中央社記者王鴻國新北8日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天回防新北大動員，他參加客家後援會的時候宣布向全球客家鄉親發出第3支穿雲箭，籲客家鄉親用選票捍衛由客家人孫中山所創建的中華民國。

韓國瑜今天在板橋第二體育場及板橋國小體育館舉辦一連串的造勢活動，首場就參加客家後援會的成立大會，包括黨主席吳敦義及客家大老吳伯雄等人都出席，現場湧進千人力挺，場面熱烈。

韓國瑜表示，大家手持的國旗就代表由客家鄉親孫中山所創建的中華民國，客家的精神不是硬頸，而是忠義，就是對國家盡忠對朋友有義，當國家有危險，台灣快速沉淪時，客家鄉親更要大團結來保衛中華民國。

他表示，總統蔡英文執政4年來，從台灣人每年選出一個字來代表台灣心情，2016年選出辛苦的「苦」，2017年「茫」，2018年是翻轉的「翻」，今年選出亂七八糟的「亂」。

他表示，若蔡英文繼續當總統，未來4年的字就是連續的「慘」､「慘」､「慘」､「慘」。因為蔡英文沒有能力治國，將讓中華民國風雨飄搖。

他說，他很少發出穿雲箭，第1支是7月15日籲海外華人保衛中華民國，第2支是9月8日籲大家參加在三重的大動員，今天要發出第3支穿雲箭，號召全世界客家鄉親全力捍衛中華民國。

韓國瑜強調，客家鄉親在保衛中華民國上比任何人的責任更重大，因為是孫中山創建中華民國，客家鄉親更應用選票保護中華民國，以及保護台灣人民代代子孫都能安居樂業。

吳敦義表示，在蔡總統近3年半的執政造成台灣經濟不好，治安不好，兩岸對峙衝突及一例一休造成勞資痛苦，因此，他呼籲大家要團結「下架空心菜，上架中華民國派」，讓國政領航台灣起飛及立委當選60席為目標讓國會過半，才能把過去不公不義政策及法律翻掉，重返執政來「撥亂反正」。（編輯：張銘坤）1081208