林昶佐稱臨沂街一帶長大 立委政績有目共睹

尋求連任的無黨籍立委林昶佐8日在台北市中正區文光公園舉行音樂會，吸引大批支持者到場力挺，林昶佐指出，自己擔任立委4年來相當認真，政績有目共睹，鄉親幫他拉票時，絕對不會漏氣。中央社記者梁珮綺攝 108年12月8日

（中央社記者梁珮綺、陳俊華台北8日電）北市第5選區（萬華、北中正）無黨籍立委林昶佐今天說，自己自小在臨沂街一帶成長有深厚感情，擔任立委4年來相當認真，政績有目共睹，鄉親幫他拉票時，絕對不會漏氣。

林昶佐尋求連任，假日也馬不停蹄，上午到環南市場拜票，下午則在交通部長林佳龍陪同下到大理服飾商圈掃街，晚間在文光公園舉行音樂會，呼籲選民要支持總統蔡英文，立委則選擇他，現場「凍蒜」聲也不絕於耳。

林佳龍下午陪同林昶佐在萬華大理服飾商圈掃街。林佳龍會前受訪時表示，林昶佐的路線是護國、保台，與總統蔡英文的理念相同；當蔡總統爭取連任時，在立法院也需要像林昶佐這樣的立委，一同捍衛台灣價值。

林昶佐表示，他和林佳龍有超過15年交情，在林佳龍擔任新聞局長時，有機會協助新聞局發展音樂、文化相關政策；4年前他決定參選時，林佳龍義不容辭從台中前來協助，這次林佳龍願意再度力挺，相信所有中正萬華的朋友，也會願意再次支持他。

而晚間的音樂會，民進黨市議員吳沛憶、周威佑等人皆出席相挺；林昶佐上台時則高舉選舉文宣，指上面所列的都是擔任立委4年來認真打拚的「政績」，不是政見，並指自己若連任，絕對加倍認真，「讓大家拉票不會漏氣」。

內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦也到現場打氣，徐國勇說，「台灣是我們的台灣，土地是我們安身立命的地方，還要好好把台灣傳給下一代」，表示讓下一代在台灣安身立命，就是他們要做的事情，所以台灣安全最重要。

徐國勇也替林昶佐掛保證，表示國防、托育、老福政策等，林昶佐都有參與，若蔡總統連任，托育與長照預算都會增加，他還開玩笑說，若蔡總統當選，長照部分「讓蔡英文跟你一起孝順」。

鄭文燦則說，與林昶佐認識20幾年，所以時間再晚，都要前來助選，而林昶佐比對手、國民黨立委參選人林郁方更以台灣為主，在國際上爭取台灣最大空間。

他說，林昶佐第一屆已很認真，而總統府、立法院、監察院、行政院、司法院、都在中正區，需要一個挺台灣的立委，呼籲選民守住林昶佐這一席，因這是台灣、台北關鍵的一席。（編輯：方沛清）1081208

尋求連任的無黨籍立委林昶佐（前左2）8日在台北市中正區文光公園舉行音樂會，內政部長徐國勇（前右2）、桃園市長鄭文燦（前左）等出席力挺。中央社記者梁珮綺攝 108年12月8日