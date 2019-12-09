韓國瑜新戰袍 鋼鐵韓夾克象徵帶著台灣重新起飛

國民黨8日在板橋第二運動場舉辦新北市總統副總統暨立委聯合競選總部成立大會，黨籍總統參選人韓國瑜（前中）會中宣布，與副總統參選人張善政（前右）、全國競選總部主委朱立倫（前左）組成「黃金三角」。中央社記者林俊耀攝 108年12月8日

（中央社記者王淑芬高雄9日電）國民黨總統參選人韓國瑜團隊昨天在新北市的造勢活動改穿新飛行夾克，這件新戰袍胸前的H及圖騰引起關注。韓國瑜在臉書說明，新戰袍代表團隊要帶著台灣重新起飛的意涵。

韓國瑜在臉書貼文，包括副總統參選人張善政、前總統馬英九等黨內重量級人士都站在身旁，每人都和他一樣換上新戰袍，一起給他力量。

他指出，「這件團隊戰袍代表帶著台灣重新起飛，右胸前的H代表『韓』，左胸前則是融合國旗色系與國徽的戰士，搭配Iron Han（鋼鐵韓）代表韓國瑜為了國家要出征。穿上團隊戰袍，就表示都是被選中的戰士，要打一場漂亮的勝仗」。

貼文還指出，台灣已經沉寂太久，就像是之前陰雨綿綿的天氣又悶又苦；但別忘了，團結之後一定有藍天，燦陽青天就在前方等著台灣。（編輯：黃世雅）1081209