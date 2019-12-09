政院通過全民防衛動員綱領 發揮國土安全網

（中央社記者顧荃台北9日電）行政院動員會報今天通過「110-111年全民防衛動員準備綱領」，動員準備階段要完成戰力準備，支援災害防救，發揮國土安全網功能；動員實施階段則支援軍事作戰與緊急危難。

行政院晚間透過新聞稿表示，行政院副院長陳其邁今天主持「行政院動員會報108年度會議」，會中通過「110-111年全民防衛動員準備綱領」，將於109年1月31日前頒行，供中央部會及直轄市、縣（市）政府動員會報據以策訂110、111年度動員準備計畫，以瞭解各單位動員工作整備內容與成效，讓未來動員重點工作有明確依據。

陳其邁在會中表示，中國從來沒有放棄武力犯台的想法，各部會及地方政府絕對不能掉以輕心，務必落實各項動員整備，才能及時支援作戰，保障國民生命財產安全。「全民防衛動員準備法」已於6月19日完成修正並由總統公布，各單位應依準備綱領制定、執行各項動員政策，讓動員成為保障國家安全的最堅強後盾。

陳其邁指出，動員任務平時積儲總體戰力，協助災害防救；戰時則統合運用全民力量，支援軍事作戰及緊急危難需求。今年經歷利奇馬、白鹿颱風、南方澳大橋斷裂等事故，有賴各部會與國軍部隊同心協力，才能有效降低災損，快速完成復原工作。

根據「110-111年全民防衛動員準備綱領」，影響國安的因素，包括傳統（軍事）安全威脅，及複合式災變、傳染疾病擴散等非傳統安全威脅。動員準備階段將結合施政，完成人力、物力等戰力準備，支援災害防救，發揮「國土安全網」備援功能；動員實施階段則統合運用全民總力，支援軍事作戰、緊急危難與維持國民基本需求。

另外，陳其邁在會中指示經濟部督導台灣中油及台塑石化公司，持續掌握油氣生產調度與輸送儲存設施安全管理，增加油氣動員演練場次，以確保供應穩定無虞；並指示內政部協調民防團隊配合參與國防部相關演習，以利於動員實施階段統合運用全民力量，支援軍事勤務及緊急危難應變。

陳其邁也表示，「民用航空法」中有關「遙控無人機專章」將於明年施行，政府機關（構）、學校或法人所有的遙控無人機應依規定辦理註冊，民航局應具體掌握國內遙控無人機持有數量及操作人員等狀況；涉及軍事相關的登記註冊，可研議分級管理。此外，為配合作戰需求，民航局與軍方共同研議遙控無人機運用範疇，據以納入相關辦法修正內容。（編輯：郭萍英）1081209