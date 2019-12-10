維基百科配偶欄遭改楊蕙如 蔡易餘報案揪造謠者

尋求連任的民進黨立委蔡易餘（左）維基百科遭人竄改不實資訊，在配偶欄增加「卡神」楊蕙如名字，造成大眾誤解，他10日到嘉義縣警察局刑警大隊報案處理。中央社記者蔡智明攝 108年12月10日

（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）尋求連任且未婚的民進黨立委蔡易餘，個人維基百科遭竄改配偶欄，增加「卡神」楊蕙如名字，蔡易餘認為有意圖影響選情之虞，今天到嘉義縣刑警大隊報案，要查出是誰造謠。

民進黨嘉義縣第1選區（海線）立法委員參選人蔡易餘，今天在嘉義縣副議長陳怡岳陪同下，到嘉義縣警察局刑警大隊報案。蔡易餘接受媒體聯訪表示，有人刻意製造不實訊息，在維基百科篡改自己的資料，把楊蕙如變成他的妻子，企圖影響他的選情，因此報案處理。

蔡易餘表示，12月5日有人竄改維基百科資料，將自己配偶欄增加楊蕙如，40分鐘後，同樣一個IP，又把它改回來，把配偶欄拿掉。另外，有2個臉書使用者帳號將被竄改的維基百科資料，截圖散播出去，並貼文「怎麼急著把配偶欄刪除」、「資料在12月5日被改掉滅跡，所幸凡走過必留下痕跡」等用語，是有預謀的操作行為。

蔡易餘強調，他已在臉書公開身分證澄清自己未婚，如果有人再散播不實消息，將對轉傳者提告。

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，台北地檢署2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如。

蔡易餘同選區對手、國民黨立委參選人王啓澧5日曾召開記者會，以楊蕙如與蔡易餘曾經共遊泰國，質疑兩人關係。蔡易餘澄清與楊蕙如認識，是因為2014年幫台北市長柯文哲打選戰，勝選後一群人共同出遊，網軍事件他自己並不知情。（編輯：洪學廣）1081210