賀宋楚瑜競總成立 郭台銘籲讓中間勢力極大化

（中央社記者王承中台北10日電）親民黨今天成立全國競選總部，鴻海集團創辦人郭台銘也在臉書上發文恭賀。郭台銘表示，國會兩大兩小是他目前的主張，親民黨、民眾黨進入國會，中間勢力極大化，確實監督、無私做事，是所有人民最大的期望。

親民黨總統參選人宋楚瑜、副總統參選人余湘全國競選總部今天下午正式開張，目前人正在美國參訪的郭台銘也在臉書粉絲團發文恭賀，郭台銘指出，台灣多元，台灣安全，超越藍綠，中道力量站起來。

他表示，關於國會，政策超越政治，兩大兩小是他目前的主張，親民黨、民眾黨進入國會，中間勢力極大化，確實監督、無私做事，是所有中華民國人民最大的期望。

郭台銘指出，他說過中華民國需要他的時候他永遠都在，立法院是制衡施政方向的戰埸，也是未來他成立學校與智庫後，人才發展的舞台，台灣政治紛亂影響民生、經濟、教育各種層面，無法短期解決，但需要改變從政的人，超越黨派，才可能達成富國利民的目標。「終結腐敗、貪婪，以及打醒兩個叫不醒的藍綠政黨」。

他表示，對於政客來說，「台灣要贏」是口號。但對他來說，「台灣要贏」是需要目標、方法及行動方案，謝謝每一個願意把他的想法加入政見的政黨，讓他可以繼續用另一種形式，為中華民國服務，為台灣人民服務。

郭台銘也在文中列舉他的六大政策，分別是「0到6歲國家養」、「大健康產業」、「AI科技智慧島」、「新十大科技建設」、「住者有其屋」、「百億身障保險基金」。

郭台銘表示，六大政策是他在初選時提過的政見，這次親民黨再次整合他對國家方向的計劃，將六大政策放入競選政見中，從一開始譏諷到所有人都跟著提「0到6歲國家養」，這是遠見。但AI相關立法、住宅政策及百億身障保險基金等都需要被持續關注。

最後，郭台銘也在文末以標注的方式表示，「恭喜宋楚瑜余湘全國競選總部成立，一馬當先，台灣第一」、「給聯電榮譽副董事長宣明智、郭陣營幕僚劉宥彤、蔡沁瑜鼓勵支持」以及「親民黨六大政策進國會」。（編輯：郭萍英）1081210