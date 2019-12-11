黃國昌指未繳補償金 韓陣營：又是烏龍爆料

（中央社記者王承中台北11日電）時代力量立委黃國昌今天指李佳芬家族大通砂石公司非法占用國有地又不繳補償金。韓國瑜競辦發言人鄭照新表示，又是不求甚解的烏龍爆料，只要是依法必須繳納的補償金，大通砂石公司都有繳。

黃國昌上午再度針對國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬家族砂石案召開記者會，黃國昌指出，李佳芬父親李日貴所開的大通砂石公司長期非法占用國有地，且2000年至2002年，補償金一毛未繳，2002年7月至2006年4月，補償金僅繳新台幣4萬7042元。

韓國瑜競辦總發言人王淺秋及發言人鄭照新上午在國民黨中央黨部召開記者會，鄭照新指出，這又是不求甚解的烏龍爆料，黃國昌拿舊資料，卻沒有告訴大家後續發生的事情。

鄭照新指出，這幾筆補償金被國有財產局認定後，大通砂石公司有依法做出申復，後來國產局再度會勘，發現現場大部分堆積的機具跟土方屬於隔壁施作堤防工程的工程公司，大通砂石公司只佔有一點點，後有重新認定。

鄭照新也出示國有財產局台灣中區辦事處雲林分處於2006年重新認定的公文，以及補償金繳納收據，並指出，只要是依法必須繳納的補償金，大通砂石公司都有繳，被認定為不是大通砂石公司的土方、機具，怎麼會要大通砂石公司給付補償金。

鄭照新也表示，大通砂石公司依法申復的時間是2002年2月2日，解除列管時間是2006年5月10日，但是韓國瑜是在2002年1月31日卸任立委，且當時執政黨是民進黨，難道是民進黨放水。

王淺秋則指出，黃國昌過去對於砂石案的爆料都被證實是錯誤指控，甘於淪為民進黨的分機、打手，那是黃國昌的權利。試問岳父30年前的家務事到底關現在參選人什麼事，況且很多都是錯誤資訊，黃國昌只是在欺負一個80幾歲的老人。如果有問題，歡迎直接提告，若拿不出證據就請道歉。（編輯：紀淑芳）1081211