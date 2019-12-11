不分區參選爆炸 8政黨電視辯論爭取選民認同

（中央社記者王揚宇台北11日電）2020年立委選舉小黨林立，共有19個政黨提出不分區名單；公民監督國會聯盟與民視電視公司合作，將於15日下午共同主辦國會政黨辯論會，預計有8個政黨的代表出席，透過說明理念，尋求政黨票支持。

明年立委選舉，根據中央選舉委員會統計，共有19個政黨完成全國不分區立委登記，共提出217名參選人名單，登記政黨數量與參選人總數，雙雙創歷史新高。

公督盟11月底曾召開記者會並發布新聞稿指出，各政黨所提不分區名單受到全民高度關注與檢驗，公督盟將延續2015年底全國首場改革政黨辯論會，再度於15日下午2時與民視電視公司合作，共同主辦國會政黨辯論會。

公督盟執行長張宏林今天接受中央社記者訪問時表示，15日當天的流程，預計分為4個階段，分別是政黨申論、公民提問、政黨間的交叉詰問及最後讓各政黨做結論。

張宏林說明，政黨申論部分，是由各政黨代表說明其理念與想法；公民提問階段，主要分為3個面向，包括兩岸、經濟與國會改革；至於交叉詰問階段，則是讓政黨代表自行對其他政黨代表提問。

張宏林表示，目前預計有8個政黨會參加，辯論會時間大約3小時，詳細的流程、各政黨出席代表等相關資訊，將於13日上午召開記者會對外說明。

此外，公督盟也在官網轉貼民視新聞報導內容指出，這場辯論會，包括民進黨、國民黨、親民黨、時代力量、新黨、綠黨、台灣基進、台灣民眾黨等8個政黨確定出席。（編輯：林興盟）1081211