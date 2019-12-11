游錫堃：蔡總統連任民進黨國會過半 才能守民主

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）民進黨中央助選團總團長、前行政院長游錫堃今天表示，桃園曾發生中壢事件是民主聖地，才有現在的民主自由；民進黨國會過半、總統蔡英文連任，才能守住台灣的民主自由與主權。

民進黨中央助選團總團長游錫堃，下午分別陪同桃園市第5選區（平鎮區、龍潭區）立委參選人蔣絜安，以及第3選區（中壢區）立委參選人彭俊豪掃街拜票，沿途獲得不少攤商和民眾的歡迎，不但爭相握手合照，更高喊「蔡英文凍蒜」及「蔣絜安、彭俊豪凍蒜」，場面相當熱鬧。

游錫堃表示，桃園是民主聖地，1977年的中壢事件，抓出了會作票的政府，更影響後續的美麗島事件、林宅血案等，後來才有民主進步黨組黨，因為台灣人的不畏不懼，才有今天的民主自由；香港因為判斷錯誤，高唱回歸，所以演變成現今的局面，只有民進黨國會過半、蔡總統連任，才能守住台灣的民主自由與主權。

游錫堃指出，桃園市過去是藍大於綠的選舉艱困地區，桃園市長鄭文燦因為政績受肯定所以連任，對綠盤會有提振的作用，加上蔡總統在各地的民調很高，韓國瑜的民調看起來信心已崩潰。

游錫堃說，韓國瑜負面聲浪不斷，加上國民黨不斷反對反滲透法、傾向中共，引發國人反彈，韓國瑜現在已崩盤，連帶也拉抬了民進黨選情，尤其最近一週的民調，民進黨的立委參選人都大幅提升，最後一個月需要更努力，相信後勢看漲。（編輯：卞金峰）1081211